Модные находки для женщин 50 плюс: детали, которые уже сейчас стоит добавить в гардероб

Обновление гардероба не требует полной перезагрузки шкафа или больших затрат. Иногда достаточно нескольких удачных акцентов, чтобы классические комбинации заиграли по-новому и придали образу свежести. 24 Канал собрал четыре стильные детали, которые гармонично впишутся в наряды женщин старше 50 лет и станут личной модной находкой.

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Вещи с изящным кружевом

Кружево может придать образу женственности и романтического настроения, но здесь важна умеренность. Вместо полностью прозрачных вещей выбирайте модели с деликатной отделкой: изысканным кружевным воротником, нежными манжетами или аккуратной вставкой вдоль выреза.

Штаны с кружевом для женщин 50+ / Фото Chic over 50

Стильный ремень

Качественный ремень поможет правильно расставить акценты и сделать образ более гармоничным. Выбирайте модели средней ширины из гладкой или текстурной кожи с интересной пряжкой. Он прекрасно подчеркнет талию на объемном жакете, структурирует свободное платье или придаст завершенности базовым штанам, делая весь образ более подтянутым и собранным.

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Образ с жакетом и ремнем / Фото Chic over 50

Качественная белая блузка

Это абсолютная основа, которая всегда выгодно подчеркивает лицо и придает свежести. Вместо слишком обтягивающих моделей обратите внимание на рубашки из плотного хлопка или шелка свободного кроя, которые держат форму. Эта деталь гардероба не раз выручит вас в ситуации, когда "нечего надеть".

Белая блузка для гардероба 50 плюс / Фото Chic over 50

Джинсы-клеш

Джинсы с расклешенным кроем от колена или бедра – настоящая находка для создания стройного силуэта. Они визуально удлиняют ноги, гармонизируют бедра и делают походку более изящной. Выбирайте модели высокой или средней посадки в насыщенном темно-синем оттенке без лишнего декора.

Джинсы-клеш для женщин старше 50 лет / Фото Chic over 50

Вам также пригодятся советы стилиста о том, что нужно делать, чтобы правильно подбирать одежду для женщин 50+ в соответствии с типом фигуры.