Идеальная прическа даже после шапки: как один недорогой аксессуар стал главным зимним трендом

Шапка неизбежно портит объем и форму волос. Однако современные стилисты нашли гениальный и в то же время максимально простой выход из этой ситуации, который сэкономит ваши нервы и время. Подробнее об этом – пишет издание Vogue.

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Как легко уложить волосы под шапкой зимой

Секретным оружием этого зимнего сезона становятся обычные невидимки. Эти маленькие аксессуары, которые раньше мы старались тщательно скрыть, теперь смело выходят на первый план. Известные бренды массово возвращают их на подиумы, а ведущие парикмахеры активно используют эти заколки для создания завершенных, интересных образов.

Главное преимущество такого решения заключается в его невероятной практичности. Когда вы надеваете шапку, она автоматически прижимает пряди к голове. Вместо того чтобы бороться с этим явлением и пытаться сохранить недостижимый объем, специалисты индустрии красоты предлагают сделать гладкость своим главным козырем. Этот подход прекрасно соответствует современным трендам на минимализм, где красота кроется в простоте и чистоте линий.

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Идеальная прическа, которую можно носить под шапкой зимой / Фото Pinterest

Парикмахеры советуют применять очень эффективный прием. Сначала вы делаете глубокий косой пробор, который сразу придает лицу выразительность. Затем собираете волосы в низкий элегантный хвост. И именно здесь наступает время для нашего главного инструмента. Вы берете сразу несколько невидимок и фиксируете ими волосы у висков.

При этом важно расположить заколки очень плотно друг к другу. Кроме того, можно создать своеобразный металлический акцент, подобрав контрастные или блестящие детали.

Стильная прическа с невидимками на зиму / Фото Pinterest

Такая прическа прекрасно выдерживает испытание любой зимней одеждой. Шпильки надежно удерживают пряди на своих местах и не позволяют им распушиваться или электризоваться. Вы можете спокойно снять головной убор в помещении и мгновенно обрести аккуратный вид.

К тому же этот способ экономит утреннее время. Вам больше не нужно использовать литры лака или брать с собой на работу плойку. Достаточно иметь под рукой несколько металлических помощниц, которые легко поместятся даже в самый маленький карман куртки.

Кстати, на днях мы публиковали подборку модных причесок, которые можно носить под шапкой зимой.