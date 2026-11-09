Аксессуар из 90-х и 2010-х вернулся: как стильно носить культовый чокер в конце осени

Модные эксперты испанского Vogue отмечают, что главной находкой среди украшений осенне-зимнего сезона стал массивный чокер. Возвращение эстетики 2016 года и ностальгия по 90-м заставили дизайнеров вновь обратить внимание на короткое колье, плотно прилегающее к шее.

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Свой вклад в популяризацию тренда внесли и голливудские звезды. Актрисы Дейзи Эдгар-Джонс и Эсме Крид-Майлз демонстрировали эффектные ожерелья во время промо-тура драмы "Разум и чувства", а Эмилия Кларк покорила публику смелым образом на показе Alexander McQueen.

Эмилия Кларк в стильном чокере: смотрите видео

В этом сезоне чокер вернулся в своей самой пышной и театральной версии. Вместо сдержанного минимализма стилисты советуют выбирать многоярусные нитки жемчуга с выразительными центральными застежками, изделия с кабошонами, металлическими пластинами, зеркальными вставками или изысканным романтичным кружевом.

Какие чокеры в моде 2026 года: смотрите фото

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Фишка этого выразительного аксессуара – в его абсолютной самодостаточности. Даже в сочетании с базовой рубашкой, лаконичным пальто или кашемировым джемпером с V-образным вырезом массивный чокер мгновенно придает образу драматической изысканности и делает его визуально дороже.

Какой чокер носить осенью 2026 года: смотрите фото

Винтажное вдохновение сегодня заправляет балом в ювелирном гардеробе, превращая ностальгические детали в ультрамодные акценты. Если вам по душе эстетика ретро, обратите внимание также на еще один хит сезона – уютный бабушкин аксессуар, цветочную брошь, которая гармонично дополнит осенние образы.