Аксесуар з 90-х та 2010-х повернувся: як стильно носити культовий чокер наприкінці осені

Модні експерти іспанського Vogue констатують, що головною знахідкою серед прикрас осінньо-зимового сезону став масивний чокер. Повернення естетики 2016 року та ностальгія за 90-ми змусили дизайнерів знову звернути увагу на коротке кольє, що щільно прилягає до шиї.

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Свій внесок у популяризацію тренду зробили й голлівудські зірки. Акторки Дейзі Едгар-Джонс та Есме Крід-Майлз демонстрували ефектні намиста під час промотуру драми "Чуття і чутливість", а Емілія Кларк підкорила публіку сміливим образом на показі Alexander McQueen.

Емілія Кларк у стильному чокері: дивіться відео

Цього сезону чокер повернувся у своїй найбільш пишній та театральній версії. Замість стриманого мінімалізму стилісти радять обирати багатоярусні нитки перлів із виразними центральними пряжками, вироби з кабошонами, металевими пластинами, дзеркальними вставками або вишуканим романтичним мереживом.

Які чокери в моді 2026: дивіться фото

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Фішка цього виразного аксесуара – в його абсолютній самодостатності. Навіть у тандемі з базовою сорочкою, лаконічним пальтом чи кашеміровим джемпером із V-подібним вирізом масивний чокер миттєво додає образу драматичної вишуканості та робить його візуально дорожчим.

Який чокер носити восени 2026: дивіться фото

Вінтажне натхнення сьогодні заправляє балом у ювелірному гардеробі, перетворюючи ностальгічні деталі на ультрамодні акценти. Якщо вам до душі естетика ретро, придивіться також до ще одного хіта сезону – затишного бабусиного аксесуара, квіткової брошки, яка гармонійно доповнить осінні образи.