Модные эксперты Vogue назвали пять ретроаксессуаров из бабушкиного сундука, которые стали главными трендами сезона осень-зима 2026/2027. В список фаворитов вошли гобеленовые сумки, винтажные броши, кружевные платки, массивные серьги и туфли с миндалевидным носком.

Волна модной ностальгии не ограничилась возвращением женственных силуэтов 1950-х годов, когда модные дома Dior и Givenchy сделали ставку на подчеркнутую талию, юбки длины "миди" и элегантные жемчужные нитки. В осенне-зимних коллекциях ведущие дизайнеры возродили ностальгическую эстетику, адаптировав винтажные акценты к современному гардеробу. Vogue выделил ключевые аксессуары, которые помогут освежить повседневные образы с помощью игры на контрастах.

Объемные и винтажные броши

Цветочные мотивы, большие камни и вышивка бисером от Dries Van Noten теперь украшают лацканы современных пальто и блейзеров прямого кроя. Главная черта – дух ретро, словно эта вещь досталась владелице по наследству.



Объемные флористические и винтажные броши – актуальные аксессуары 2026/2027 / Фото kira.vintage

Гобеленовые сумки и мешки

Флористические узоры старинной мебельной обивки перекочевали на текстильные мешочки из плотной канвы и шелка, а также на модели сумок из кожи и сумки-мешки. Особенно популярна эстетика Dries Van Noten.



Сумки-гобелены среди модных трендов зимы 2026 и 2027 годов / Фото agora_vintage

Кружевные платки

Трендовые палантины в духе коллекций The Row носят непринужденно: накидывают на плечи поверх классического тренча или завязывают на талии вместо пояса.



Кружевной платок на голове, плечах или повязанный на талии – тренд сезона / Фото Pinterest

"Бабушкины" серьги

Акцентные украшения из состаренного золота с кристаллами и жемчугом стилисты советуют добавить в свою коллекцию аксессуаров уже сейчас. Комбинировать их лучше исключительно с актуальной лаконичной одеждой, избегая театральности.



Большие театральные серьги снова в моде / Фото kira.vintage

Туфли с миндалевидным носком

Форма обуви из эпохи 1980-х вернулась на удобных устойчивых каблуках: квадратных, как у Magda Butrym, или конусообразных, как у Victoria Beckham.



Туфли с миндалевидным носком, как у Magda Butrym / Фото Magda Butrym

Еще один "олдскульный" тренд вернулся в моду – вязаные жилеты. Вот как красиво их стилизовать в конце 2026 года.