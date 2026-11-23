Винтажные сережки / Фото kira.vintage
Модные эксперты Vogue назвали пять ретроаксессуаров из бабушкиного сундука, которые стали главными трендами сезона осень-зима 2026/2027. В список фаворитов вошли гобеленовые сумки, винтажные броши, кружевные платки, массивные серьги и туфли с миндалевидным носком.
Волна модной ностальгии не ограничилась возвращением женственных силуэтов 1950-х годов, когда модные дома Dior и Givenchy сделали ставку на подчеркнутую талию, юбки длины "миди" и элегантные жемчужные нитки. В осенне-зимних коллекциях ведущие дизайнеры возродили ностальгическую эстетику, адаптировав винтажные акценты к современному гардеробу. Vogue выделил ключевые аксессуары, которые помогут освежить повседневные образы с помощью игры на контрастах.
Объемные и винтажные броши
Цветочные мотивы, большие камни и вышивка бисером от Dries Van Noten теперь украшают лацканы современных пальто и блейзеров прямого кроя. Главная черта – дух ретро, словно эта вещь досталась владелице по наследству.
Гобеленовые сумки и мешки
Флористические узоры старинной мебельной обивки перекочевали на текстильные мешочки из плотной канвы и шелка, а также на модели сумок из кожи и сумки-мешки. Особенно популярна эстетика Dries Van Noten.
Кружевные платки
Трендовые палантины в духе коллекций The Row носят непринужденно: накидывают на плечи поверх классического тренча или завязывают на талии вместо пояса.
"Бабушкины" серьги
Акцентные украшения из состаренного золота с кристаллами и жемчугом стилисты советуют добавить в свою коллекцию аксессуаров уже сейчас. Комбинировать их лучше исключительно с актуальной лаконичной одеждой, избегая театральности.
Туфли с миндалевидным носком
Форма обуви из эпохи 1980-х вернулась на удобных устойчивых каблуках: квадратных, как у Magda Butrym, или конусообразных, как у Victoria Beckham.
Еще один "олдскульный" тренд вернулся в моду – вязаные жилеты. Вот как красиво их стилизовать в конце 2026 года.
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