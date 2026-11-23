Хвиля модної ностальгії органічно не обмежилася поверненням жіночних силуетів 1950-х років, коли модні доми Dior та Givenchy зробили ставку на підкреслену талію, мідіспідниці та елегантні перлинні нитки. В осінньо-зимових колекціях провідні дизайнери відродили ностальгійну естетику, адаптувавши старовинні акценти до сучасного гардероба. Vogue виділив ключові аксесуари, які допоможуть освіжити повсякденні луки за допомогою гри на контрастах.

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Об'ємні та вінтажні брошки

Квіткові мотиви, велике каміння та вишивка бісером від Dries Van Noten тепер прикрашають лацкани сучасних пальт і блейзерів прямого крою. Головна риса – дух ретро, наче ця річ дісталась власниці у спадок.

Обʼємні флористичні і вінтажні брошки – актуальні аксесуари 2026/2027 / Фото kira.vintage

Гобеленові сумки та торби

Флористичні візерунки старовинної оббивки меблів перекочували на текстильні мішечки зі щільної канви і шовку, а також нашкіряні моделі сумок і сумки-торби. Особливо популярною є естетика Dries Van Noten.

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Сумки-гобелени серед модних трендів зими 2026 і 2027 року / Фото agora_vintage

Мереживні хустки

Трендові палантини у дусі колекцій The Row носять невимушено: накидають на плечі поверх класичного тренча або зав'язують на талії замість пояса.

Мереживна хустка на голові, плечах або повʼязана на талії – тренд сезону / Фото Pinterest

"Бабусині" сережки

Акцентні прикраси зі зістареного золота з кристалами та перлами стилісти радять додати до своєї аксесуарної групи вже зараз. Міксувати їх краще виключно з актуальним лаконічним одягом, уникаючи театральності.

Великі театральні сережки знову актуальні / Фото kira.vintage

Туфлі з мигдалеподібним носком

Форма взуття з епохи 1980-х повернулася на зручних стійких підборах: квадратних, як у Magda Butrym, або конусоподібних, як у Victoria Beckham.

Туфлі з мигдалеподібним носком як у Magda Butrym / Фото Magda Butrym

Ще один "олдскульний" тренд повернувся в моду – вʼязані жилети. Ось як красиво їх стилізувати наприкінці 2026 року.