Цветочный принт для женщин старше 50: как носить флористические мотивы зимой изысканно и стильно

Цветочный принт в зимнем гардеробе женщины 50+ – это не детская легкомысленность, а тонкая эстетика и умение создавать глубокие образы. Зимой флористика требует серьезной поддержки в виде плотных тканей и объемных силуэтов.

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Платья с флористическим принтом

В зрелом возрасте лучше смотрятся большие акцентные бутоны, абстрактная флористика или темные фоны даже с мелкими цветами. Легкое платье миди с флористическим принтом зимой легко адаптировать: сочетайте его с высокими кожаными сапогами, а сверху можно накинуть объемный кашемировый кардиган или структурированный жакет.

Платья с цветочным принтом для женщин 50+ / Фото из инстаграма greceghanem

Юбка как главный акцент

Шелковая или плиссированная юбка с цветочным узором – идеальная основа для зимних наслоений. Сочетайте ее с лаконичной плотной водолазкой или оверсайз-свитером большой вязки. Важное правило: заправляйте передний край свитера за пояс (если он не слишком плотный) или подчеркивайте талию ремнем, чтобы сбалансировать пропорции. Кстати, посмотрите, как смело носит юбку с цветами Памела Андерсон.

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Памела Андерсон в юбке с цветами / Getty Images

Свитеры и трикотаж с флористическим узором

Цветы могут быть не только на ткани, но и на самом трикотаже – в виде фактурной вязки, стилизованной вышивки или сдержанного узора. Такой свитер становится самодостаточной вещью. Носите его с классическими брюками-палаццо, прямыми джинсами или строгими юбками-карандашами.

Цветочный свитер для женщин старше 50 лет / Фото с Pinterest

Главный секрет зимней флористики для женщин за 50 – уравновешивать нежность принта строгим кроем, качественной обувью и лаконичными аксессуарами.

Кстати, в моду вернулся аксессуар, который вы также можете добавить к цветочному наряду – "бабушкина" брошь в виде объемного цветка.