Квітковий принт для жінок 50 плюс: як носити флористику взимку вишукано та стильно

Светр з квітковим принтом на зиму / Фото з Pinterest
Хто сказав, що квіти — це привілей весняного гардероба та 20-річних дівчат? У зрілому віці флористичний принт може мати не просто доречний, а й дуже вишуканий, дорогий та свіжий вигляд. Головне — навчитися стильно поєднувати квіти із теплими зимовими фактурами. Розповідаємо, як носити сукні, спідниці та светри з квітковими мотивами цієї зими, зберігаючи статусність та елегантність.
Квітковий принт у зимовому гардеробі жінки 50 плюс – це не про дитячу легковажність, а про тонку естетику та вміння створювати глибокі образи. Взимку флористика потребує серйозної підтримки у вигляді щільних тканин та об'ємних силуетів.
Сукні з флористичним принтом
У зрілому віці краще працюють великі акцентні бутони, абстрактна флористика або темні фони навіть з дрібними квітами. Легку сукню міді з флористичним принтом взимку легко адаптувати: міксуйте її з високими шкіряними чоботами, а зверху можна накинути об'ємний кашеміровий кардиган чи структурований жакет.
Спідниця як головний акцент
Шовкова або плісирована спідниця з квітковим візерунком – ідеальна база для зимових нашарувань. Поєднуйте її з лаконічною щільною водолазкою або оверсайз-светром великої в'язки. Важливе правило: заправляйте передній край светра за пояс (якщо він не занадто щільний) або підкреслюйте талію ременем, щоб збалансувати пропорції. До речі, подивіться, як сміливо носить спідницю з квітами Памела Андерсон.
Светри та трикотаж із флористикою
Квіти можуть бути не лише на тканині, а й на самому трикотажі – у вигляді фактурної в'язки, стилізованої вишивки або стриманого візерунка. Такий светр стає самодостатньою річчю. Носіть його з класичними штанами-палаццо, прямими джинсами або строгими спідницями-олівцями.
Головний секрет зимової флористики для жінок за 50 – врівноважувати ніжність принту строгим кроєм, якісним взуттям та чіткими аксесуарами.
До речі, в моду повернувся аксесуар, який ви також можете додати до квіткового аутфіту – "бабусина" брошка у вигляді об'ємної квітки.
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