Зимой мы часто обращаем внимание только на толщину меховой подкладки внутри ботинок, игнорируя основные законы терморегуляции и сцепления с поверхностью. Опытом адаптации к скандинавским морозам поделились американцы Ким и Ник, которые много лет назад переехали в Норвегию из солнечной Калифорнии и на собственном опыте освоили местные правила выживания в холодное время года.

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Первая ошибка – неправильный нижний слой. Хлопковые носки зимой работают против вас: они впитывают пот, как губка, остаются влажными и мгновенно отбирают тепло от тела. Норвежцы выбирают мериносовую шерсть – она "дышит", отводит влагу, согревает даже в сырую погоду и при этом не колет. Дополнительную защиту от промерзания снизу обеспечивают шерстяные стельки, которые создают барьер между стопой и ледяной землей.

Вторая ошибка – носить обувь впритык или надевать две пары носков в тесные ботинки. По словам Ника, зимнюю обувь стоит брать на полразмера больше. Между пальцами и стенкой ботинка должно оставаться свободное пространство для воздушной прослойки – именно теплый воздух внутри поддерживает комфортную температуру, а не зажатая стопа с нарушенным кровообращением.

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Как сохранить ноги в тепле зимой / Фото из инстаграма malwinaobrzut

Третья ошибка – игнорирование влагостойкости материалов и смены обуви. В мокром снегу замша быстро промокает и портится от соли, поэтому лучше делать ставку на водонепроницаемую кожу, экокожу, резину или неопрен, а в помещении переобуваться в сменную пару. Если же в сухую погоду хочется выбрать кроссовки, местные жители выбирают высокие водоотталкивающие модели, чтобы случайная лужа не испортила день.

Четвертый промах – пренебрежение подошвой на гололеде. Травмпункты зимой могут быть переполнены из-за падений на льду, поэтому в Норвегии массово носят ботинки с цепкой подошвой Vibram, которая по сцеплению напоминает зимние автомобильные шины. Для экстремального гололеда местные жители используют съемные резиновые накладки с металлическими шипами или модели с выдвижными шипами, которые легко убираются, когда вы заходите в магазин или садитесь в машину.

Это были практические советы от норвежцев о функциональности обуви, а 24 Канал подсказывает вам, какие же модели обуви будут в моде зимой 2027 года.