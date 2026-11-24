Узимку ми часто фокусуємося лише на товщині хутра всередині черевиків, ігноруючи базові закони терморегуляції та зчеплення з поверхнею. Досвідом адаптації до скандинавських морозів поділилися американці Кім та Нік, які багато років тому переїхали до Норвегії з сонячної Каліфорнії й на власному досвіді опанували місцеві правила виживання в холодну пору року.

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Перша помилка – неправильний нижній шар. Бавовняні шкарпетки взимку працюють проти вас: вони вбирають піт, наче губка, залишаються вологими й миттєво забирають тепло від тіла. Норвежці обирають вовну мериноса – вона дихає, відводить вологу, зігріває навіть у сиру погоду і при цьому не колеться. Додатковий захист від промерзання знизу дають вовняні устілки, які створюють бар'єр між стопою та крижаною землею.

Другий промах – носити взуття впритул або одягати дві пари шкарпеток у тісні черевики. За словами Ніка, зимове взуття варто брати на пів розміру більшим. Між пальцями та стінкою черевика має залишатися вільний простір для повітряного прошарку – саме тепле повітря всередині утримує комфортну температуру, а не затиснута стопа з порушеним кровообігом.

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Як тримати ноги в теплі взимку / Фото з інстаграму malwinaobrzut

Третя помилка – ігнорування вологостійкості матеріалів та зміни взуття. У мокрий сніг замша швидко промокає і псується від солі, тому краще робити ставку на водонепроникну шкіру, екошкіру, гуму або неопрен, а в приміщенні перевзуватися у змінну пару. Якщо ж у суху погоду хочеться взути кросівки, місцеві обирають високі водовідштовхувальні моделі, щоб випадкова калюжа не зіпсувала день.

Четвертий промах – нехтування підошвою на ожеледиці. Травмпункти взимку можуть бути переповнені через падіння на льоду, тому у Норвегії масово носять черевики з чіпкою підошвою Vibram, яка за зчепленням нагадує зимові автомобільні шини. Для екстремальної ожеледиці місцеві використовують знімні гумові накладки з металевими шипами або моделі з висувними шипами, які легко ховаються, коли ви заходите в магазин чи сідаєте в авто.

Це були практичні поради від норвежців щодо функціональності взуття, а 24 Канал підказує вам, які ж моделі взуття будуть в моді взимку 2027.