Дело в том, что искусственный красящий пигмент со временем может окисляться и вымываться из структуры волоса, пишет Harpers Bazaar. Первыми из волос уходят молекулы синего цвета, ведь они по своей природе являются самыми крупными. Когда синий пигмент исчезает, на поверхности остаются более стойкие теплые оттенки – желтые и красные, которые и создают эффект рыжих волос.

К тому же горячая вода, солнечные лучи, агрессивные шампуни и высокие температуры при укладке ускоряют этот процесс. К счастью, вернуть волосам желаемый холодный тон и продлить насыщенность цвета вполне реально в домашних условиях.



Почему каштановые волосы со временем становятся рыжими / Фото из инстаграма Esther Aguirre

Что делать, когда волосы становятся рыжими

Чтобы сохранить глубокий каштановый оттенок и забыть о нежелательном рыжем цвете, следуйте нескольким проверенным шагам:

установите фильтр для воды в душе. Хлор, ржавчина и тяжелые металлы в проточной воде ускоряют вымывание краски. Простой фильтр-насадка сохранит холодные пигменты значительно дольше;

добавьте нейтрализующие средства по уходу. Используйте тонирующие маски или шампуни с зеленым или синим пигментом. Зеленый пигмент идеально нейтрализует красный оттенок, а синий – устраняет оранжевые и медные тона;

выбирайте правильный шампунь. Перейдите на средства для защиты цвета с кислым pH, которые помогают закрывать кутикулу волоса. Избегайте шампуней против перхоти и средств для глубокого очищения, ведь они мгновенно вымывают искусственный пигмент;



Что делать с рыжим оттенком в каштановых волосах / Фото из инстаграма Esther Aguirre

защищайте волосы от тепла. Обязательно наносите термозащиту перед сушкой феном или использованием стайлеров, поскольку высокая температура раскрывает кутикулу и способствует окислению;

будьте осторожны с домашними красками. Обычные краски из коробки часто содержат завышенный процент окислителя, что поднимает собственный натуральный пигмент и проявляет теплый подтон. Для поддержания цвета лучше выбирать профессиональные краски без аммиака или полуперманентные формулы.

А когда вы стабилизируете свой цвет, можно начать экспериментировать с трендовым окрашиванием. Ранее 24 Канал рассказывал о тренде pumpkin spice hair, который вы захотите попробовать.