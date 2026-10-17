Річ у тім, що штучний фарбувальний пігмент з часом може окиснюватися та вимивається зі структури волосини, пише Harpers Bazaar. Найпершими волосся залишають молекули синього кольору, адже вони за своєю природою є найбільшими за розміром. Коли синій пігмент зникає, на поверхні залишаються стійкіші теплі відтінки – жовті та червоні, які й створюють ефект рудого волосся.

До того ж гаряча вода, сонячне проміння, агресивні шампуні та високі температури під час укладки прискорюють цей процес. На щастя, повернути волоссю бажаний холодний тон і продовжити насиченість кольору цілком реально в домашніх умовах.



Чому каштанове волосся з часом стає рудим / Фото з інстаграму Esther Aguirre

Що робити, коли волосся стає рудим

Щоб зберегти глибокий каштановий відтінок і забути про небажаний рудий колір, дотримуйтеся кількох перевірених кроків:

поставте фільтр для води в душі. Хлор, іржа та важкі метали у проточній воді прискорюють вимивання фарби. Простий фільтр-насадка збереже холодні пігменти значно довше;

додайте нейтралізувальний догляд. Використовуй тонувальні маски або шампуні із зеленим або синім пігментом. Зелений пігмент ідеально нейтралізує червоний відтінок, а синій – прибирає помаранчевий та мідний тони;

обирайте правильний шампунь. Перейдіть на засоби для захисту кольору з кислим pH, які допомагають закривати кутикулу волосини. Уникайте шампунів проти лупи та засобів для глибокого очищення, адже вони миттєво вимивають штучний пігмент;



Що робити з рудим відтінком в каштановому волоссі / Фото з інстаграму Esther Aguirre

захищайте волосся від тепла. Обов'язково нанось термозахист перед сушкою феном чи використанням стайлерів, оскільки висока температура розкриває кутикулу й сприяє окисненню;

обережно з домашніми фарбами. Звичайні фарби з коробки часто містять завищений відсоток окиснювача, що піднімає власний натуральний пігмент і проявляє теплий підтон. Для підтримки кольору краще обирати професійні фарби без аміаку або напівперманентні формули.

А коли ви стабілізуєте свій колір, то можна почати експериментувати з трендовим фарбуванням. Раніше 24 Канал розповідав про тренд pumpkin spice hair, який ви захочете спробувати.