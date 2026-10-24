Стилистка назвала ошибки при выборе головного убора, которые допускают все

Украинская стилистка Галина Денисюк разобрала распространенные ошибки, которые мы часто допускаем при покупке головных уборов. Галина рассказала, как выбрать ту самую модель, которая прослужит не один сезон.

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Каких ошибок следует избегать при выборе головного убора

Одной из самых распространенных ошибок Галина Денисюк называет покупку аксессуаров исключительно из-за их популярности. Даже самая модная модель может остаться невостребованной, если она не сочетается с остальной частью гардероба.

Стилистка Галина Денисюк в шляпе с полями / Фото из инстаграма стилистки

Очень часто мы видим красивую стилизацию на фото, покупаем похожую вещь, а потом понимаем, что не знаем, с чем ее носить. Поэтому я всегда рекомендую перед покупкой представить хотя бы три разных образа с новым аксессуаром– пояснила стилистка.

Еще одна ошибка – неудачное сочетание объемов. Например, большая шапка, массивный пуховик и широкий шарф могут создавать излишний объем в верхней части силуэта.

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Также экспертка советует не увлекаться одинаковыми комплектами, в которых шапка, шарф и перчатки имеют идентичные оттенки и фактуру. Вместо этого стоит экспериментировать с нюансными сочетаниями.

Какие ошибки мы допускаем при выборе головного убора / Фото из инстаграма LUCK CO

Не менее важно обращать внимание на качество материала. Даже актуальный аксессуар не будет выглядеть стильно, если он потерял форму или быстро покрылся катышками.

Более сложные модели, в частности шляпы с широкими полями, объемные меховые головные уборы и акцентные ретро-модели, также требуют продуманного подхода. Они могут стать главной деталью образа, однако остальные вещи стоит подбирать с учетом их выразительности.

Как правильно подобрать шляпу на зиму / Фото из инстаграма Jennifer Amanda

Какой головной убор стоит купить в первую очередь

Тем, кто планирует купить только один головной убор на осень, стилистка советует обратить внимание на качественную лаконичную бини. Такая модель легко адаптируется к разным стилям и сочетается с пальто, тренчем, кожаной курткой, бомбером или пуховиком.

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Я бы посоветовала выбирать модель средней плотности, без больших логотипов, лишнего декора и чрезмерного объема– отметила стилистка.

Серая шапка-бини на зиму / Фото из инстаграма MIKUTA

Среди цветов для базового гардероба стилистка выделяет шоколадный, графитовый и серый. Они легко сочетаются с большинством вещей и не требуют сложных стилистических решений.

В то же время тем, у кого уже есть базовая шапка, экспертка рекомендует присмотреться к акцентной модели – например, бордовой или красной. Такой аксессуар поможет освежить привычные образы без необходимости полностью обновлять гардероб.

Какие цвета головных уборов в моде / Фото из инстаграма Ilham

Стильный гардероб – это не о большом количестве вещей, говорит Галина, а об их актуальности, качестве и умении сочетать их между собой. Иногда достаточно лишь сменить головной убор, чтобы пальто, которое вы носите уже несколько сезонов, приобрело совершенно новый и свежий вид.

Ранее Галина Денисюк порекомендовала модные головные уборы, которые будут актуальны зимой 2027 года.