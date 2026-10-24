Стилістка назвала помилки при виборі головного убору, яких припускаються всі

Українська стилістка Галина Денисюк розібрала поширені помилки, яких ми часто припускаємося під час покупки головних уборів, і розповіла, як вибрати ту саму ідеальну модель, що прослужить не один сезон.

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Яких помилок варто уникати під час вибору головного убору

Однією з найпоширеніших помилок Галина Денисюк називає купівлю аксесуарів виключно через їхню популярність. Навіть наймодніша модель може залишитися без використання, якщо вона не пасує до решти гардероба.

Стилістка Галина Денисюк у капелюсі з крисами / Фото з інстаграму стилістки

Дуже часто ми бачимо красиву стилізацію на фото, купуємо схожу річ, а потім розуміємо, що не знаємо, з чим її носити. Тому я завжди рекомендую перед покупкою уявити хоча б три різні образи з новим аксесуаром– пояснила стилістка.

Ще одна помилка – невдале поєднання об’ємів. Наприклад, велика шапка, масивний пуховик і широкий шарф можуть створювати надмірний об’єм у верхній частині силуету.

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Також експертка радить не захоплюватися однаковими комплектами, в яких шапка, шарф і рукавички мають ідентичні відтінок та фактуру. Натомість варто експериментувати з нюансними поєднаннями.

Які помилки ми робимо при виборі головного убору / Фото з інстаграму LUCK CO

Не менш важливо звертати увагу на якість матеріалу. Навіть актуальний аксесуар не матиме стильного вигляду, якщо він утратив форму або швидко вкрився ковтунцями.

Складніші моделі, зокрема капелюхи з широкими крисами, об’ємні хутряні головні убори та акцентні ретромоделі, також потребують продуманого підходу. Вони можуть стати головною деталлю образу, проте решту речей варто підбирати з урахуванням їхньої виразності.

Як правильно підбирати капелюх на зиму / Фото з інстаграму Jennifer Amanda

Який головний убір варто придбати насамперед

Тим, хто планує купити лише один головний убір на осінь, стилістка радить звернути увагу на якісну лаконічну біні. Така модель легко адаптується до різних стилів і поєднується з пальтом, тренчем, шкіряною курткою, бомбером або пуховиком.

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Я б радила обирати модель середньої щільності, без великих логотипів, зайвого декору та надмірного об’єму– зазначила стилістка.

Сіра шапка біні на зиму / Фото з інстаграму MIKUTA

Серед кольорів для базового гардероба стилістка виділяє шоколадний, графітовий і сірий. Вони легко поєднуються з більшістю речей та не потребують складних стилістичних рішень.

Водночас тим, хто вже має базову шапку, експертка рекомендує придивитися до акцентної моделі – наприклад, бордової або червоної. Такий аксесуар допоможе освіжити звичні образи без необхідності повністю оновлювати гардероб.

Які кольори головних уборів в моді / Фото з інстаграму Ilham

Стильний гардероб – це не про велику кількість речей, каже Галина, а про їхню актуальність, якість і вміння поєднувати між собою. Іноді достатньо лише змінити головний убір, щоб пальто, яке ви носите вже кілька сезонів, мало абсолютно новий та свіжий вигляд.

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