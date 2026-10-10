Чтобы новая верхняя одежда хорошо сидела по фигуре и не нарушала пропорции, стилисты советуют обращать внимание на четыре ключевые детали: длину, объем, стежку и низ. Стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме дала практические советы по выбору верхней одежды.

Правильная длина

Главное правило стильного силуэта – край куртки никогда не должен заканчиваться на самой широкой части бедер. Выбирайте модели до бедренных костей, до середины бедра или ниже живота. Это позволяет избежать нежелательного акцента на объеме.



Как правильно выбрать куртку по длине / Фото Елена Шевченко

Воздух и объем

Куртка не должна обтягивать тело, как вторая кожа. "Между телом и тканью должен свободно проходить кулак воздуха", – отмечает стилистка.

Тонкие куртки "в обтяжку", которые часто продают как самостоятельную верхнюю одежду, на самом деле являются лишь промежуточным слоем под пальто или пиджак. Для самостоятельного ношения выбирайте более объемные модели, под которые легко помещается теплый свитер.

Правильная строчка

Елена Шевченко подчеркивает, что мелкая частая строчка визуально придает телу объем и создает вот "эффект гусенички". Вместо нее лучше отдать предпочтение широкой строчке, геометрическому рисунку или гладкой фактуре.



Какой фасон куртки выбрать на осень / Фото Елены Шевченко

Пропорции с низом

Не стоит носить объемную куртку со слишком узким низом, который сильно обтягивает – так верх будет казаться гораздо массивнее, чем он есть на самом деле. Выбирайте прямые или слегка свободные джинсы и штаны, чтобы сохранить баланс.

К новой куртке вам захочется купить и новые джинсы, поэтому ловите полезные советы по выбору денима.