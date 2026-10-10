Щоб новий верхній одяг гарно сідав по фігурі, а не псував пропорції, стилісти радять звертати увагу на чотири ключові деталі: довжину, об'єм, стібку та низ. Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі дала практичні поради щодо вибору верхнього одягу.

Правильна довжина

Головне правило стильного силуету – край куртки ніколи не повинен закінчуватися на найширшій частині стегон. Обирайте моделі до стегнових кісточок, до середини стегна або нижче животика. Це дозволяє уникнути небажаного акценту на об'ємі.



Як правильно вибрати куртку за довжиною / Фото Олена Шевченко

Повітря та об'єм

Куртка не повинна обтягувати тіло, наче друга шкіра. "Між тілом і тканиною має вільно проходити кулак повітря", – зазначає стилістка.

Тонкі куртки "в обліпку", які часто продають як самостійний верхній одяг, насправді є лише проміжним шаром під пальто або піджак. Для самостійного носіння обирайте об'ємніші моделі, під які легко влазить теплий светр.

Правильна стібка

Олена Шевченко наголошує, що дрібна часта строчка візуально додає тілу об'єму й створює той самий "ефект гусенички". Замість неї краще віддати перевагу широкій стібці, геометрії чи гладкій фактурі.



Який фасон куртки вибрати на осінь / Фото Олени Шевченко

Пропорції з низом

Не варто носити об'ємну куртку з занадто вузьким низом, який дуже сильно обтягує – так верх здаватиметься значно масивнішим, ніж він є насправді. Обирайте прямі або злегка вільні джинси й штани, щоб зберегти баланс.

До нової куртки ви захочете купити і нові джинси, тому ловіть корисні поради щодо вибору деніму.