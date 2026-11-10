Спорт и классика в одном образе: Рианна показала модный прием для повседневного гардероба

Во время шопинга в торговом центре The Grove в Лос-Анджелесе Рианна продемонстрировала новый эффектный наряд. Вместо привычной домашней или чисто спортивной одежды звезда выбрала изящный многослойный наряд, который сразу привлек внимание модных критиков, пишет Vogue.

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Основой ансамбля стал классический тренч светлого оттенка свободного кроя, под который артистка надела лаконичную белую рубашку и спортивные штаны. Главной изюминкой верха стал смелый подиумный трюк с воротником: звезда выпустила наружу лишь один его уголок, придав всему образу модной легкой небрежности.

Рианна в тренче со спортивными штанами: смотрите фото

Настоящим балансом между сдержанной классикой и динамичным кэжуалом стала обувь – замшевые кроссовки из коллаборации Miu Miu и New Balance. Спортивная пара не только обеспечила максимальное удобство во время прогулки по городу, но и удачно сгладила излишнюю строгость классического плаща.

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Рианна показала модный повседневный образ: смотрите фото

Завершающим штрихом образа стала культовая сумка с монограммой Louis Vuitton. Звезда несла этот аксессуар на бедре, непринужденно прижимая рукой, словно вечерний клатч, что отсылает к стилистическим приемам на показах ведущих модных домов.

Сила такого сочетания – в отсутствии надуманной идеальности и перегруженности сложными деталями. Именно гармоничный микс премиальных классических вещей со спортивными акцентами позволяет чувствовать себя расслабленно и в то же время выглядеть роскошно.

Этот простой и эффектный прием легко повторить в собственном гардеробе, добавив к любимому базовому тренчу удобные замшевые кроссовки и слегка расстегнутую хлопковую рубашку. Кроссовки в этом образе можно заменить на другую зимнюю обувь, например, на угги или мунбуты.