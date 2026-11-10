Спорт і класика в одному образі: Ріанна показала модний прийом для повсякденного гардероба

Під час шопінгу в торговому центрі The Grove у Лос-Анджелесі Ріанна засввітила новий ефектний аутфіт. Замість звичного домашнього чи суто спортивного одягу зірка обрала витончений багатошаровий сет, який одразу привернув увагу модних критиків, пише Vogue.

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Основою ансамблю став класичний тренч світлого відтінку вільного крою, під який артистка одягнула лаконічну білу сорочку та спортивні штани. Головною родзинкою верху став сміливий подіумний трюк із коміром: зірка випустила назовні лише один його кутик, додавши всьому образу трендової легкої недбалості.

Ріанна у тренчі зі спортивними штанами: дивіться фото

Справжнім балансом між стриманою класикою та динамічним кежуалом стало взуття – замшеві кросівки з колаборації Miu Miu та New Balance. Спортивна пара не лише забезпечила максимальну зручність під час прогулянки містом, але й виграшно збила зайву суворість класичного плаща.

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Ріанна показала модний повсякденний образ: дивіться фото

Завершальним штрихом виходу стала культова сумка з монограмою Louis Vuitton. Зірка несла цей аксесуар на стегні, невимушено притискаючи рукою наче вечірній клатч, що відсилає до стилістичних прийомів на показах провідних модних будинків.

Сила такого поєднання – у відсутності штучної ідеальності та перевантаженості складними деталями. Саме гармонійний мікс преміальних класичних речей зі спортивними акцентами дозволяє почуватися розслаблено й водночас мати розкішний вигляд.

Цей простий та ефектний прийом легко повторити у власному гардеробі, додавши до улюбленого базового тренча зручні замшеві кросівки та злегка розстебнуту бавовняну сорочку. Кросівки у цьому образі можна замінити на інше зимове взуття, наприклад, на уггі чи мунбути.