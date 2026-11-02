Комбо, которое не подведет: с чем носить шелковую юбку в холодное время года

Кажется, что это чисто летняя история, но именно осенью она может раскрыться по-другому. Достаточно лишь добавить фактурности и стильного уюта, чтобы условно летняя вещь превратилась в полноценную деталь осеннего аутфита. Этот предмет гардероба уже давно стал базисом для стритстайла, пишет InStyle. Такие звезды, как Кэти Холмс и Зои Кравиц, на собственном примере регулярно доказывают: шелковая струящаяся юбка в дуэте с уютным верхом может выглядеть максимально непринужденно и дорого.

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Как носить шелковую юбку в прохладную погоду

Самый простой и в то же время самый эффектный прием – это игра на контрастах. Сочетайте невесомый нежный шелк с фактурным массивным верхом. Оверсайз-свитер крупной вязки, свободно ниспадающий на бедра, создает вот тот самый расслабленный силуэт, который не выглядит так, будто вы собирались три часа подряд. Чтобы подчеркнуть пропорции, можно слегка заправить передний край свитера за пояс или закрепить его ремнем на талии.

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Темная шелковая юбка со свитером / Фото с Pinterest

Цветовая гамма играет решающую роль в том, как будет восприниматься весь образ. Монохромные комплекты всегда выглядят выигрышно: полностью черный, бежевый или молочный наряд делает образ визуально дороже. Однако не стоит бояться ярких или насыщенных осенних сочетаний. Попробуйте сочетать, например, фисташковый, оранжевый или мятный шелк с насыщенным бордовым или шоколадным свитером – это создаст свежий и нетривиальный образ.

Желтая атласная юбка со свитером / Фото с Pinterest

Особое внимание следует уделить обуви, ведь именно она возвращает юбке легкость в холодное время года. Выбирайте высокие кожаные сапоги-трубы, которые заходят под подол юбки, или грубые ботинки на массивной подошве. Такой дуэт не только защитит от ветра, но и придаст нужной динамики и городского характера.

С чем носить шелковую юбку осенью / Фото с Pinterest

Чтобы завершить образ и не замерзнуть, поверх свитера можно накинуть удлиненный классический тренч, свободный блейзер или лаконичное пальто прямого кроя.

Главное правило – нижний слой из шелка должен свободно двигаться при ходьбе, выглядывая из-под верхней одежды. Кстати, чтобы весь ансамбль выглядел актуально, важно подобрать правильную основу – узнайте, какие свитера сейчас в моде, чтобы точно не прогадать с выбором.