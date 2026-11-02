Комбо, яке не підведе: з чим носити шовкову спідницю у холодний сезон

Здається, що це суто літня історія, але саме восени вона може розкритися по-іншому. Варто лише додати фактури та стильного затишку, щоб умовно літня річ перетворилася на повноцінну деталь осіннього аутфіту. Цей предмет гардероба вже давно став базисом для стрітстайлу, пише InStyle. Такі зірки, як Кеті Голмс та Зої Кравіц, на власному прикладі регулярно доводять: шовкова струмениста спідниця у дуеті із затишним верхом може мати максимально невимушений і дорогий вигляд.

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Як носити шовкову спідницю у прохолодну погоду

Найпростіший і водночас найефектніший прийом – це гра на контрастах. Поєднуйте невагомий ніжний шовк із фактурним масивним верхом. Оверсайз-светр великої в'язки, що вільно спадає на стегна, створює той самий розслаблений силует, який не має вигляду, ніби ви збиралися три години поспіль. Щоб підкреслити пропорції, можна злегка заправити передній край светра за пояс або зафіксувати його ременем на талії.

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Темна шовкова спідниця зі светром / Фото з Pinterest

Колірна гама відіграє вирішальну роль у тому, як сприйматиметься весь образ. Монохромні комплекти завжди мають виграшний вигляд: повністю чорний, бежевий або молочний аутфіт робить образ візуально дорожчим. Проте не варто боятися яскравих або глибоких осінніх поєднань. Спробуйте поєднати, наприклад, фісташковий, помаранчевий чи м'ятний шовк із глибоким бордовим або шоколадним светром – це матиме свіжий та нетривіальний вигляд.

Жовта атласна спідниця зі светром / Фото з Pinterest

Окрему увагу слід приділити взуттю, адже саме воно повертає легкість спідниці в холодну пору. Обирайте високі шкіряні чоботи-труби, які заходять під поділ спідниці, або грубі черевики на масивній підошві. Такий дует не лише захистить від вітру, а й додасть правильної динаміки та міського характеру.

З чим носити шовкову спідницю восени / Фото з Pinterest

Щоб завершити образ і не змерзнути, поверх светра можна накинути подовжений класичний тренч, вільний блейзер або лаконічне пальто прямого крою.

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Головне правило – нижній шар із шовку має вільно рухатися під час ходьби, визираючи з-під верхнього одягу. До речі, а щоб весь ансамбль мав актуальний вигляд, важливо підібрати правильну базу – дізнавайтеся, які светри зараз у моді, аби точно не схибити з вибором.