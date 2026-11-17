Стилисты британского Vogue отмечают, что с наступлением холодов гардероб не должен ограничиваться исключительно черно-серой гаммой. Яркий трикотаж прекрасно сочетается с базовыми прямыми джинсами или классическими шерстяными штанами, делая образ более интересным.

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Удачно подобранный оттенок придает индивидуальности, поднимает настроение и освежает лицо. Вот самые интересные варианты, которые стилисты советуют выбирать на зиму:

Огненно-красный: мощный энергетический акцент, который безупречно разбавляет монохромный темный наряд и привлекает внимание к линии лица.

Красный свитер в моде зимой / Фото из инстаграма lasartapl

Оливковый зеленый: естественный и благородный цвет, который служит стильной альтернативой бежевому и роскошно сочетающийся с кожей и твидом. В этом году оливковый цвет покоряет модниц как никогда.

Оливковый свитер с коричневыми штанами / Фото из инстаграма bugunegiymisler

Роскошный синий: ультранасыщенный кобальт, который выглядит динамично и современно, прекрасно сочетается как с брючными костюмами, так и с денимом. Кобальтовый цвет в 2026 году стал абсолютным хитом и сохранит свои лидирующие позиции и в следующем году.

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Свитер кобальтового цвета на зиму / Фото с Pinterest

Королевский фиолетовый: неожиданный и изысканный оттенок сезона, создающий богатую игру оттенков в сочетании с шоколадным или графитовым пальто.

Фиолетовый свитер со светлыми джинсами / Фото с Pinterest

Сливочно-желтый: мягкий пастельный вариант для тех, кто стремится деликатно подчеркнуть образ и придать ему уютного тепла. И хотя пик популярности этого оттенка немного спал, он по-прежнему остается одним из самых желанных среди модниц.

Свитер цвета сливочного масла / Фото из инстаграма leleganza_della_moda

Темно-синий: безупречное воплощение эстетики old money, которое выглядит гораздо мягче, чем черный, и подчеркивает глубину фактурной пряжи.

Синий свитер с белыми джинсами / Фото с Pinterest

Помимо традиционного ношения, стилисты советуют элегантно накидывать такой свитер на плечи вместо шарфа или завязывать на талии для создания стильной многослойности. А мы с вами знаем, что многослойность – это один из самых классных и универсальных приемов для холодного времени года.

Чтобы подобрать идеальный свитер под свой стиль, ловите материал про модные модели, где собраны самые актуальные силуэты и стилистические приемы сезона.