Стилісти британського Vogue зазначають, що з настанням холодів гардероб не повинен обмежуватися виключно чорно-сірою гамою. Яскравий трикотаж чудово працює в парі з базовими прямими джинсами чи класичними вовняними штанами, роблячи образ цікавішим.

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Вдало підібраний відтінок додає індивідуальності, піднімає настрій та освіжає обличчя. Ось найцікавіші варіанти, які стилісти радять вибирати на зиму:

Вогняно-червоний: потужний енергетичний акцент, який бездоганно розбавляє монохромний темний аутфіт і привертає увагу до лінії обличчя.

Червоний светр в моді взимку / Фото з інстаграму lasartapl

Оливковий зелений: природний і шляхетний колір, що слугує стильною альтернативою бежевому та розкішно поєднується зі шкірою й твідом. Оливковий цього року підкорює модниць як ніколи.

Оливковий светр з коричневими штанами / Фото з інстаграму bugunegiymisler

Розкішний синій: ультранасичений кобальт, який має динамічний та сучасний вигляд, чудово поєднується як з костюмами зі штанами, так і з денімом. Кобальтовий колір у 2026 році став абсолютним хітом й утримуватиме свої лідерські позиції і у наступному році.

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Светр кобальтового кольору на зиму / Фото з Pinterest

Королівський фіолетовий: несподіваний та вишуканий тон сезону, що створює багату гру відтінків у парі з шоколадним або графітовим пальтом.

Фіолетовий светр зі світлими джинсами / Фото з Pinterest

Вершково-жовтий: м'який пастельний варіант для тих, хто прагне делікатно підсвітити образ і надати йому затишного тепла. І хоча пік популярності цього відтінку трохи спав, він все ще залишається одним з найбажаніших серед модниць.

Светр кольору вершкового масла / Фото з інстаграму leleganza_della_moda

Темно-синій: бездоганне втілення естетики old money, яке має набагато м'якіший за чорний вигляд і підкреслює глибину фактурної пряжі.

Синій светр з білими джинсами / Фото з Pinterest

Окрім традиційного носіння, такий светр стилісти радять елегантно накидати на плечі замість шарфа або зав'язувати на талії для створення стильної багатошаровості. А ми з вами знаємо, що багатошаровість – це один з класних та універсальних прийомів для холодної пори року.

Щоб підібрати ідеальний светр під свій стиль, ловіть матеріал про трендові моделі, де зібрано найактуальніші силуети та стилістичні прийоми сезону.