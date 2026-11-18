Артистка распрощалась с длинными волосами и снова сделала удлиненное каре, которое носила раньше. Результатом преображения исполнительница поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав видео с новой стрижкой.

Adv

Стильное удлиненное каре снова гармонично подчеркнуло изящные черты лица и придало образу TAYANNA свежести и легкости.

Ну что ж, вернулось моё любимое каре– прокомментировала свой образ артистка.

TAYANNA вернулась к удлиненному каре: смотрите видео онлайн

Напомним, что весной певица решила сменить цвет волос. Артистка перекрасилась в шатенку, и этот оттенок перекликался с цветом ее глаз. До этого у нее был теплый медно-золотистый оттенок. А сейчас же ее волосы приобрели более холодный розово-медный оттенок.

Как менялся цвет волос TAYANNA / Фото со страницы в инстаграме tayanna_reshetnyak

1 2 3 1 / 3

Кстати, недавно к экспериментам с прической прибегла и актриса Ольга Сумская, которая также обрезала длинные волосы и рассказала, почему выбрала именно такую прическу.