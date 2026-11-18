TAYANNA / Колаж 24 Каналу
Українська співачка TAYANNA вирішила змінити зачіску та повернутися до свого звичного образу.
Артистка попрощалася з довгим волоссям і знову зробила подовжене каре, яке носила раніше. Результатом перевтілення виконавиця поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, показавши відео з новою стрижкою.
Стильне подовжене каре знову гармонійно підкреслило витончені риси обличчя та додало образу TAYANNA свіжості й легкості.
Ну шо, повернулась моя кареха улюблена
TAYANNA повернулася до подовженого каре: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що навесні співачка вирішила змінити колір волосся. Артистка перефарбувалася в шатенку, і цей відтінок перегукувався з кольором її очей. До цього вона мала теплий мідно-золотистий відтінок. А нині ж її волосся набуло холоднішого рожево-мідного відтінку.
Як змінювався колір волосся TAYANNA / Фото з інстаграм-сторінки tayanna_reshetnyak
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До речі, до експериментів із зачіскою нещодавно вдалася й акторка Ольга Сумська, яка також зрізала довге волосся та розповіла, чому обрала саме таку зачіску.
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