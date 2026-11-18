Артистка попрощалася з довгим волоссям і знову зробила подовжене каре, яке носила раніше. Результатом перевтілення виконавиця поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, показавши відео з новою стрижкою.

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Стильне подовжене каре знову гармонійно підкреслило витончені риси обличчя та додало образу TAYANNA свіжості й легкості.

Ну шо, повернулась моя кареха улюблена– прокоментувала свій образ артистка.

TAYANNA повернулася до подовженого каре: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що навесні співачка вирішила змінити колір волосся. Артистка перефарбувалася в шатенку, і цей відтінок перегукувався з кольором її очей. До цього вона мала теплий мідно-золотистий відтінок. А нині ж її волосся набуло холоднішого рожево-мідного відтінку.

Як змінювався колір волосся TAYANNA / Фото з інстаграм-сторінки tayanna_reshetnyak

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До речі, до експериментів із зачіскою нещодавно вдалася й акторка Ольга Сумська, яка також зрізала довге волосся та розповіла, чому обрала саме таку зачіску.