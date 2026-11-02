Главная покупка осени: Тейлор Свифт доказывает, что кожаная юбка миди нужна каждой

Певица удачно сочетала гладкую кожу с облегающим топом с рукавами три четверти и остроносыми туфлями-лодочками, пишет ELLE. Такой ансамбль показывает, что хотя короткие кожаные юбки по-прежнему в тренде, кожаная юбка длины миди может стать прекрасной альтернативой ультрамодным вещам. Такая модель придает силуэту нужной четкости и блеска без лишней вычурности.

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Такой образ легко собрать в повседневной жизни, но если точное копирование тотал-блэк образа Свифт кажется скучным, его можно легко освежить с помощью нескольких стилистических штрихов.

Тейлор Свифт в кожаной юбке-миди: смотрите фото

Как стильно носить черную кожаную юбку

Чтобы придать образу Тейлор больше динамики и многослойности, попробуйте накинуть на плечи объемный свитер грубой вязки или контрастный джемпер – это сразу снимет лишнюю строгость с фактурного низа. Вообще с кожаной юбкой-миди довольно легко создавать многослойные образы, и эта деталь гардероба может стать вашей настоящей спасительницей в холодное время года.

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Как стильно носить кожаную юбку / Фото с Pinterest

Если хочется сделать более четкий акцент на верхней части, замените черный топ на строгий оверсайз-блейзер с мужского плеча или свободную рубашку из плотного хлопка.

Игру с цветом тоже никто не отменял: вместо сплошного черного выбирайте для верха глубокий шоколадный, молочный или насыщенный бордовый оттенок, который прекрасно сочетается с черной кожей.

Черная кожаная юбка и красный свитер / Фото с Pinterest

Завершить трансформацию помогут аксессуары – массивный кожаный ремень с металлической пряжкой, акцентные золотые украшения, яркие теплые аксессуары. Также можно заменить туфли-лодочки на грубые высокие сапоги-трубы, заходящие под подол юбки.

Ваша черная кожаная юбка может стать чистым холстом, на который вы будете наносить свой главный шедевр. Просто добавляйте вещи разных текстур, чтобы создать что-то действительно интересное.

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