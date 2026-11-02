Головна покупка осені: Тейлор Свіфт доводить, що шкіряна міді потрібна кожній

Співачка вдало поєднала гладку шкіру з обтислим топом з рукавами три чверті та гостроносими туфлями-човниками, пише ELLE. Такий ансамбль показує, що хоч короткі шкіряні спідниці досі в тренді, шкіряна міді може стати чудовою альтернативою ультрамодним речам. Така модель додає силуету потрібної чіткості й лиску без зайвої претензійності.

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Такий образ легко збирати у повсякденному житті, проте якщо точне відтворення тотал-блек Свіфт здається нудним, його можна легко освіжити за допомогою кількох стилістичних штрихів.

Тейлор Свіфт у шкіряній спідниці міді: дивіться фото

Як стильно носити чорну шкіряну спідницю

Щоб додати аутфіту Тейлор більше динаміки та багатошаровості, спробуйте накинути на плечі об'ємний светр грубої в'язки або контрастний джемпер – це одразу зніме зайву суворість із фактурного низу. Взагалі зі шкіряною спідницею міді доволі легко збирати багатошарові образи, й ця деталь гардероба може стати вашою справжньою рятівницею у холодний сезон.

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Як стильно носити шкіряну спідницю / Фото з Pinterest

Якщо хочеться зробити чіткіший акцент на верхній частині, замініть чорний топ на строгий оверсайз-блейзер із чоловічого плеча або вільну сорочку із щільної бавовни.

Гру з кольором також ніхто не скасовував: замість суцільного чорного обирайте для верху глибокий шоколадний, молочний або насичений бордовий відтінок, який чудово поєднується з чорною шкірою.

Чорна шкіряна спідниця та червоний светр / Фото з Pinterest

Завершити трансформацію допоможуть аксесуари – масивний шкіряний ремінь із металевою пряжкою, акцентні золоті прикраси, яскраві теплі аксесуари. Також можна замінити туфлі-човники на грубі високі чоботи-труби, що заходять під поділ спідниці.

Ваша чорна шкіряна спідниця може стати чистим полотном, на яке ви будете наносити свій головний шедевр. Просто додавайте речі різних текстур, щоб створити щось дійсно цікаве.

Якщо хочете дізнатися більше, як носити шкіряну спідницю цієї осені, то ловіть добірку корисних порад від 24 Каналу.