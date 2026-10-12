Создавая гармоничный образ с седыми волосами, важно учитывать не только грамотный макияж, который освежает лицо и подчеркивает черты, но и правильные аксессуары в области лица. Именно украшения могут создать нужный контраст и придать волосам драгоценное сияние. Рассказываем, на какие материалы и оттенки стоит обратить внимание, а от чего лучше отказаться.

Монохромный блеск: белое золото, серебро и платина

Холодные металлы – это самый простой и надежный выбор для седых волос. Они повторяют подтон прядей и создают цельный, очень изящный монохромный ансамбль. На что обратить внимание: выбирайте украшения с гладкой, полированной поверхностью. Поскольку седая текстура волос часто бывает немного матовой, глянцевый блеск металла добавляет необходимого контраста и света у лица.

Акцентные драгоценные цвета

Вместо пастельных или тусклых оттенков выбирайте насыщенные монохромные камни. Они создают нужную глубину и делают цвет волос визуально чище и ярче. Лучшие оттенки: глубокий изумрудный, насыщенный сапфировый, рубиновый и аметистовый. Даже небольшие серьги с такими камнями мгновенно отвлекают внимание от усталости и делают взгляд выразительнее.



Что из украшений носить с седыми волосами / Фото Chic over 50

Жемчуг в современной интерпретации

Классические белые или перламутрово-серые жемчужины рядом с сединой выглядят как ее естественное продолжение. Однако, чтобы образ не казался слишком строгим или старомодным, важно отказаться от скучных гладких нитей в пользу современной геометрии.

Как носить: выбирайте барочные жемчужины неидеальной формы, массивные одиночные серьги или комбинированные колье, где жемчуг сочетается с большими цепочками.

Контраст с массивным желтым золотом

Мелкие и тонкие золотые цепочки рядом с сединой могут теряться или создавать несколько диссонирующий эффект. А вот большие, выразительные украшения из теплого металла работают наоборот – на смелом контрасте теплого и холодного.

Главное правило: если выбираете желтое золото, пусть это будут структурные кафы, массивные серьги-кольца или геометрические подвески, которые держат форму.

Какие аксессуары лучше не носить с седыми волосами

Женщинам старшего возраста – 50+ или 60+ – стоит добавить в свой гардероб качественные украшения, изготовленные из дорогих материалов. Дешевую бижутерию и изделия из пластмассы лучше не покупать. Также не стоит выбирать слишком мелкие украшения, так как они могут затеряться в общем образе.

Также стоит отказаться от тусклых и темных металлов, таких как состаренная медь или бронза, которые могут создавать нежелательный "грязный" эффект рядом с сединой. Не лучшим выбором станут и украшения с камнями размытого цвета – без четкого контраста или глянцевого блеска они делают образ блеклым и лишают его выразительности.

Если вы только сейчас начали свой путь к седым волосам, то воспользуйтесь полезными советами о том, как отпускать седые пряди.