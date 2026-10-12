Створюючи гармонійний аутфіт з сивим волоссям, важливо враховувати не лише грамотний макіяж, який освіжає обличчя та підкреслює риси, а й правильні аксесуари в районі обличчя. Саме прикраси можуть задати потрібний контраст і додати волоссю коштовного сяйва. Розповідаємо, на які матеріали та відтінки варто звернути увагу, а від чого краще відмовитися.

Монохромний блиск: біле золото, срібло та платина

Холодні метали – це найпростіший і найнадійніший вибір для сивого волосся. Вони дублюють підтон пасом і створюють суцільний, дуже витончений монохромний ансамбль. На що звернути увагу: обирайте прикраси з гладкою, полірованою поверхнею. Оскільки сива текстура волосся часто буває трохи матовою, глянцевий блиск металу додає необхідного контрасту й світла біля обличчя.

Акцентні дорогоцінні кольори

Замість пастельних або тьмяних відтінків обирайте насичені монохромні камені. Вони створюють потрібну глибину й роблять колір волосся візуально чистішим і яскравішим. Найкращі відтінки: глибокий смарагдовий, насичений сапфіровий, рубіновий та аметистовий. Навіть невеликі сережки з такими каменями миттєво відводять увагу від втоми й роблять погляд виразнішим.



Що з прикрас носити з сивим волоссям / Фото Chic over 50

Перли в сучасному прочитанні

Класичні білі або перламутрово-сірі перли поруч із сивиною виглядають як її природне продовження. Проте, щоб образ не здавався надто суворим чи застарілим, важливо відмовитися від нудних гладких ниток на користь сучасної геометрії.

Як носити: обирайте барокові перлини неідеальної форми, масивні поодинокі сережки або комбіновані кольє, де перли поєднуються з великими ланцюжками.

Контраст із масивним жовтим золотом

Дрібні й тонкі золоті ланцюжки поруч із сивиною можуть губитися або створювати дещо дисонантний ефект. А от великі, виразні прикраси з теплого металу працюють навпаки – на сміливому контрасті теплого й холодного.

Головне правило: якщо обираєте жовте золото, нехай це будуть структурні кафи, масивні сережки-кільця чи геометричні підвіски, які тримають форму.

Які аксесуари краще не носити з сивим волоссям

Жінкам старшого віку – 50+ чи 60+ – варто додати до своїх аксесуарів якісні прикраси, зроблені з дорогих матеріалів. Дешеву біжутерію, пластмасові вироби краще не купувати. Також не варто вибирати надто дрібні прикраси, бо вони можуть загубитися в загальному образі.

Також варто відмовитися від тьмяних і темних металів, як-от зістарена мідь чи бронза, які можуть створювати небажаний "брудний" ефект поруч із сивиною. Не найкращим вибором стануть і прикраси з камінням з розмитим кольором – без чіткого контрасту чи глянцевого блиску вони роблять образ бляклим та позбавляють його виразності.

Якщо ви тільки зараз почали свій шлях до сивого волосся, то ловіть корисні поради щодо того, як відпустити сиві пасма.