Какие вещи можно покупать в масс-маркете, а на чем лучше не экономить: советы стилистки

Стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась собственной философией разумного шопинга и рассказала, на каких элементах гардероба можно существенно сэкономить, а в какие вещи действительно стоит инвестировать.

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По словам экспертки, нет смысла переплачивать за повседневную базу, которую приходится часто обновлять. Простые футболки, топы, лонгсливы, гольфы, пижамы и особенно колготки стилистка посоветовала покупать в бюджетных сегментах, таких как LC Waikiki, New Yorker, Sinsay, или заказывать на Temu.

В какие вещи стоит вкладывать деньги / Коллаж из инстаграма purpur.stylist

Елена наглядно сравнила, что базовый хлопковый лонгслив с почти одинаковым составом может стоить как 5 тысяч гривен у дорогих брендов, так и 649 гривен в масс-маркете. Различные футболки, кофточки, майки, свитера в масс-маркете можно купить за 200 – 600 гривен неплохого качества, тогда как вещи известных брендов будут стоить в разы дороже.

На что обратить внимание при покупке базовых вещей / Коллаж из инстаграма purpur.stylist

Особое внимание стилистка уделяет анализу состава ткани. Она советует выбирать натуральные и приятные на ощупь материалы: хлопок, вискозу, лиоцелл, модал или микрофибру. При этом не стоит бояться синтетики, если ее доля в изделии составляет менее 50%.

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Однако если в составе более 50% полиэстера или акрила, такие вещи Елена советует оставлять на полке магазина даже за копеечную цену. Также экспертка отметила, что в бюджетном сегменте можно легко найти стильную одежду для женщин плюс-сайз – размерная сетка в упомянутых брендах часто достигает XXL и более.

На что обращать внимание при покупке вещей в масс-маркете / Коллаж из инстаграма purpur.stylist

Зато инвестировать стилистка рекомендует в те вещи, которые носятся годами и держат форму: качественную обувь, верхнюю одежду, структурированные пиджаки и красивые качественные свитера. Это действительно те вещи, которые будут служить вам не один сезон, поэтому здесь действительно важны высокое качество и проверенные бренды.

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