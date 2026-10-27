Які речі можна купувати в масмаркеті, а на чому краще не економити: радить стилістка

Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася власною філософією розумного шопінгу та розповіла, на яких елементах гардероба можна суттєво заощадити, а в які речі дійсно варто інвестувати.

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За словами експертки, немає сенсу переплачувати за повсякденну базу, яку доводиться часто оновлювати. Прості футболки, топи, лонгсліви, гольфи, піжами та особливо колготки стилістка порадила купувати в бюджетних сегментах на кшталт LC Waikiki, New Yorker, Sinsay чи замовляти на Temu.

В які речі варто вкладати гроші / Колаж з інстаграму purpur.stylist

Олена наочно порівняла, що базовий бавовняний лонгслів із майже однаковим складом може коштувати як 5 тисяч гривень у дорогих брендів, так і 649 гривень у масмаркеті. Різні футболки, кофтинки, майки, светрики у масмаркеті можна купити за 200 – 600 гривень непоганої якості, тоді як речі відомих брендів коштуватимуть в рази більше.

На що звернути увагу, купуючи базові речі / Колаж з інстаграму purpur.stylist

Окрему увагу стилістка приділяє аналізу складу тканини. Вона радить обирати натуральні та приємні до тіла матеріали: бавовну, віскозу, ліоцел, модал або мікрофібру. При цьому не варто лякатися синтетики, якщо її частка у виробі менша за 50%.

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Проте якщо в складі понад 50% поліестеру чи акрилу, такі речі Олена радить залишати на полиці магазину навіть за копійчану ціну. Також експертка зазначила, що в бюджетному сегменті можна легко знайти стильний одяг для плюс-сайз жінок – розмірна сітка в згаданих брендах часто сягає XXL та більше.

На що звертати увагу при покупці речей в масмаркеті / Колаж з інстаграму purpur.stylist

Натомість інвестувати стилістка рекомендує в ті позиції, які носяться роками та тримають форму: якісне взуття, верхній одяг, структуровані піджаки й гарні якісні светри. Це дійсно ті речі, які працюватимуть на вас не один сезон, тому тут справді важлива висока якість та перевірені бренди.

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