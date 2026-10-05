Многие опасаются насыщенной солнечной палитры из-за ее выразительности, но на самом деле этот цвет прекрасно сочетается с другими элементами гардероба. Главное правило – играть на контрастах фактур и не бояться создавать яркие акценты там, где обычно царит скучная классика.

Желтый свитер

Идеальный вариант, чтобы добавить больше тепла в ваши осенние наряды – это купить желтый свитер. Выбирайте пушистую модель с выразительной вязкой, которая станет изюминкой образа. Поверьте, этот свитер вы будете носить со всем – с черными штанами, синими джинсами, юбкой в цветочек и замшевым платьем.



С чем носить желтый свитер / Фото с Pinterest

Желтая обувь

Это просто вау! Ну, почему осенью обувь должна быть черной, серой или, в крайнем случае, коричневой? Желтые сапожки буквально ждут, чтобы их взяли для создания классных, современных и стильных образов.



Желтая обувь на осень 2026 / Фото с Pinterest

Желтое пальто

Послушайте, осень буквально создана для того, чтобы носить желтое пальто. Смотрите, как это может выглядеть, когда желтое пальто правильно стилизовано. Буквально один акцент в виде желтых носков способен подчеркнуть этот осенний наряд.



Желтое пальто и желтые носки на осень / Фото Blair Eadie

Желтые аксессуары

Если вы пока не готовы к слишком заметным желтым вещам, то выбирайте желтые аксессуары. Это могут быть очки с желтой оправой или стеклами, желтая сумка, платок – что угодно. Желтые аксессуары разнообразят ваши готовые образы и придадут им свежести.



Желтая сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

С какими цветами сочетать желтый

Чтобы желтый цвет в гардеробе выглядел эстетично и благородно, сочетайте его с глубокой и насыщенной осенней палитрой. Безошибочный вариант – дуэт с темно-синим (деним), голубым, оливковым, шоколадным и насыщенным графитовым.



Как стильно носить желтый цвет / Фото из инстаграма Olivia & Alice Minns

Для создания дорогого минималистичного наряда смешивайте солнечные оттенки с молочным, бежевым и сливочным. А если хотите придать образу остроты и модного драйва, сочетайте желтый с глубоким бордо (бургунди) или графитовым серым.

Яркости вашим образам придаст также красный цвет, который можно стильно сочетать с другими оттенками.