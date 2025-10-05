"Ще вчора люди тут вечеряли": як Лапаївка біля Львова оговтується після жахливої атаки ворога
- Внаслідок російської атаки на село Лапаївка загинули четверо людей, зокрема дівчинка, та ще четверо отримали поранення.
- У Львівській області зафіксовано масовані удари, зокрема постраждали райони Левандівка, Рясне і Лапаївка. Саме у Лапаївці зафіксовано найбільші руйнування та кількість постраждалих.
Росіяни проти ночі атакували Львівську область. Ворог завдав удару по Львову, а також по області – населеному пункту Лапаївка. Тут через атаку загинули люди.
Село Лапаївка, що розташоване майже у межах Львова, зазнало найбільших втрат через удар росіян. Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова побувала на місці трагедії та розповіла про наслідки ворожої атаки.
Важливо Комбінований удар Росії: у селі Лапаївка під Львовом загинула родина, зокрема 15-річна дівчинка
Які наслідки удару по Лапаївці на Львівщині?
У Лапаївці проживає трохи більше трьох тисяч осіб – за останніми офіційними підрахунками, проте зараз кількість жителів менша, адже ворог завдав значних руйнувань у цьому населеному пункті.
Росіяни поцілили у Лапаївці по житловій забудові, внаслідок чого загинуло, за попередніми даними, четверо людей, зокрема, дівчинка, орієнтовно 16 – 17 років, і четверо зазнали поранення. За останніми даними, один будинок зруйнований повністю, ще вісім зазнали пошкоджень. Загалом в області станом на 10:33 відомо про те, що поранення отримали шестеро осіб.
Ми зараз перебуваємо на звичайному житловому подвір'ї. Тут вирувало життя, ще вчора люди сідали вечеряти суботнього вечора. Немає слів, щоб це описати,
– розповіла ведуча.
На місцях продовжують працювати усі профільні служби, які ліквідовують наслідки. До них також долучаються місцеві жителі.
Тут Путін повоював з одноповерховими житловими будиночками у селі, де проживає вже менше три тисячі осіб, а також з автівками ще 70-х років. Зараз люди активно усією сільською громадою, бо це спільне горе всієї нашої країни, розбирають завали. Це ще одне підтвердження, що зло, жодним чином не досягає своїх цілей – посіяти паніку та завдати руйнування,
– наголосила Ірина Узлова.
Росіяни, як зазначили у ДСНС, завдали одного з найбільш масованих ударів по Львівщині за час повномасштабної війни. Це був комбінований удар, летіли "Шахеди", ракети. У Львівські області є декілька місць влучання. Наразі там працюють екстрені служби, рятувальники, медики, поліцейські.
Що відомо про масовану атаку по Україні у ніч на 5 жовтня?
- Найбільшим об'єктом атаки ворога став Львів та Львівська область. Також за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Львові найбільше постраждали три локації – Левандівка, Рясне і Лапаївка. Саме у Лапаївці внаслідок ворожого удару є загиблі, та зафіксована найбільша кількість постраждалих і наймасштабніші пошкодження.
- Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті 46-річний чоловік зазнав тяжких травм, зокрема черепно-мозкову. Він перебуває у важкому стані. Також 60-річна жінка має забійну рану голови, у неї стан середньої тяжкості.
- Окрім того, в Івано-Франківщині росіяни били по критичній інфраструктурі.
- Російські окупанти завдали удару і по Вінницькій області, де атакували цивільний промисловий об'єкт.
- Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Деякі з них рухаються із затримкою пів години.