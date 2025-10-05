Росіяни проти ночі атакували Львівську область. Ворог завдав удару по Львову, а також по області – населеному пункту Лапаївка. Тут через атаку загинули люди.

Село Лапаївка, що розташоване майже у межах Львова, зазнало найбільших втрат через удар росіян. Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова побувала на місці трагедії та розповіла про наслідки ворожої атаки.

Важливо Комбінований удар Росії: у селі Лапаївка під Львовом загинула родина, зокрема 15-річна дівчинка

Які наслідки удару по Лапаївці на Львівщині?

У Лапаївці проживає трохи більше трьох тисяч осіб – за останніми офіційними підрахунками, проте зараз кількість жителів менша, адже ворог завдав значних руйнувань у цьому населеному пункті.

Росіяни поцілили у Лапаївці по житловій забудові, внаслідок чого загинуло, за попередніми даними, четверо людей, зокрема, дівчинка, орієнтовно 16 – 17 років, і четверо зазнали поранення. За останніми даними, один будинок зруйнований повністю, ще вісім зазнали пошкоджень. Загалом в області станом на 10:33 відомо про те, що поранення отримали шестеро осіб.

Ми зараз перебуваємо на звичайному житловому подвір'ї. Тут вирувало життя, ще вчора люди сідали вечеряти суботнього вечора. Немає слів, щоб це описати,

– розповіла ведуча.

На місцях продовжують працювати усі профільні служби, які ліквідовують наслідки. До них також долучаються місцеві жителі.

Тут Путін повоював з одноповерховими житловими будиночками у селі, де проживає вже менше три тисячі осіб, а також з автівками ще 70-х років. Зараз люди активно усією сільською громадою, бо це спільне горе всієї нашої країни, розбирають завали. Це ще одне підтвердження, що зло, жодним чином не досягає своїх цілей – посіяти паніку та завдати руйнування,

– наголосила Ірина Узлова.

Росіяни, як зазначили у ДСНС, завдали одного з найбільш масованих ударів по Львівщині за час повномасштабної війни. Це був комбінований удар, летіли "Шахеди", ракети. У Львівські області є декілька місць влучання. Наразі там працюють екстрені служби, рятувальники, медики, поліцейські.

Що відомо про масовану атаку по Україні у ніч на 5 жовтня?