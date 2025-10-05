Укр Рус
24 Канал Новини України "Ще вчора люди тут вечеряли": як Лапаївка біля Львова оговтується після жахливої атаки ворога
5 жовтня, 12:28
3

"Ще вчора люди тут вечеряли": як Лапаївка біля Львова оговтується після жахливої атаки ворога

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Внаслідок російської атаки на село Лапаївка загинули четверо людей, зокрема дівчинка, та ще четверо отримали поранення.
  • У Львівській області зафіксовано масовані удари, зокрема постраждали райони Левандівка, Рясне і Лапаївка. Саме у Лапаївці зафіксовано найбільші руйнування та кількість постраждалих.

Росіяни проти ночі атакували Львівську область. Ворог завдав удару по Львову, а також по області – населеному пункту Лапаївка. Тут через атаку загинули люди.

Село Лапаївка, що розташоване майже у межах Львова, зазнало найбільших втрат через удар росіян. Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова побувала на місці трагедії та розповіла про наслідки ворожої атаки.

Які наслідки удару по Лапаївці на Львівщині?

У Лапаївці проживає трохи більше трьох тисяч осіб – за останніми офіційними підрахунками, проте зараз кількість жителів менша, адже ворог завдав значних руйнувань у цьому населеному пункті.

Росіяни поцілили у Лапаївці по житловій забудові, внаслідок чого загинуло, за попередніми даними, четверо людей, зокрема, дівчинка, орієнтовно 16 – 17 років, і четверо зазнали поранення. За останніми даними, один будинок зруйнований повністю, ще вісім зазнали пошкоджень. Загалом в області станом на 10:33 відомо про те, що поранення отримали шестеро осіб. 

Ми зараз перебуваємо на звичайному житловому подвір'ї. Тут вирувало життя, ще вчора люди сідали вечеряти суботнього вечора. Немає слів, щоб це описати, 
– розповіла ведуча.

На місцях продовжують працювати усі профільні служби, які ліквідовують наслідки. До них також долучаються місцеві жителі.

Тут Путін повоював з одноповерховими житловими будиночками у селі, де проживає вже менше три тисячі осіб, а також з автівками ще 70-х років. Зараз люди активно усією сільською громадою, бо це спільне горе всієї нашої країни, розбирають завали. Це ще одне підтвердження, що зло, жодним чином не досягає своїх цілей – посіяти паніку та завдати руйнування, 
– наголосила Ірина Узлова.

Росіяни, як зазначили у ДСНС, завдали одного з найбільш масованих ударів по Львівщині за час повномасштабної війни. Це був комбінований удар, летіли "Шахеди", ракети. У Львівські області є декілька місць влучання. Наразі там працюють екстрені служби, рятувальники, медики, поліцейські. 

Що відомо про масовану атаку по Україні у ніч на 5 жовтня?

  • Найбільшим об'єктом атаки ворога став Львів та Львівська область. Також за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Львові найбільше постраждали три локації – Левандівка, Рясне і Лапаївка. Саме у Лапаївці внаслідок ворожого удару є загиблі, та зафіксована найбільша кількість постраждалих і наймасштабніші пошкодження.
  • Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті 46-річний чоловік зазнав тяжких травм, зокрема черепно-мозкову. Він перебуває у важкому стані. Також 60-річна жінка має забійну рану голови, у неї стан середньої тяжкості.
  • Окрім того, в Івано-Франківщині росіяни били по критичній інфраструктурі.
  • Російські окупанти завдали удару і по Вінницькій області, де атакували цивільний промисловий об'єкт.
  • Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Деякі з них рухаються із затримкою пів години. 