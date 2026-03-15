Що таке банківська таємниця і коли інформацію про клієнта можуть розкрити

Нещодавно Україну сколихнув скандал – співзасновник monobank опублікував у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації. Нацбанк уже звернувся до фінансової установи із запитом щодо обставин поширення інформації, яка може становити банківську таємницю.

Які дані є банківською таємницею?

Тож виникає логічне запитання – які саме дані про клієнтів вважається конфіденційними. 24 Канал пояснює, що входить до банківської таємниці та коли її можуть розкрити.

Деталі визначає 10 глава Закону України "Про банки і банківську діяльність". Згідно з визначенням, банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування.

Перелік конфіденційних відомостей доволі широкий. Зокрема, відповідно до статті 60, це:

відомості про банківські рахунки та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта;

фінансово-економічний стан людини;

відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів;

інформація про фізичну особу, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

інформація про клієнтів банків, яку збирають під час здійснення банківського чи валютного нагляду, а також у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму;

рішення Нацбанку про застосування заходів впливу (окрім накладення штрафів, віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання ліцензії чи ліквідації банку).

Цікаво! Положення статті не поширюються на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню (список формує Нацбанк), а також на відомості про боржників, які прострочили платіж (за основною сумою і відсотками) на понад 180 днів.

Чи можуть розкрити банківську таємницю?

Однак банківську таємницю можуть розкрити, і закон навіть дозволяє це за певних умов, наприклад:

на запит або з письмового дозволу клієнта;

за рішенням суду;

на запити органам прокуратури, СБУ, ДБР, органам Нацполіції, НАБУ, БЕБ, Національному агентству з питань запобігання корупції тощо;

на запит центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику або ж політику у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

особам, зазначеним власником рахунку в розпорядженні, у разі його смерті тощо.

