Призупинення сплати боргів: як людина може оголосити себе банкрутом

Українці можуть розпочати процедуру особистого банкрутства через суд. Минулого року кількість банкрутів зросла, місцеві господарські відкрили 1 371 справу про неплатоспроможність фізичних осіб.

Для чого потрібне визнання людини банкрутом?

Кодекс України з процедур банкрутства дозволяє визнавати неплатоспроможність фізичних осіб. Таким чином людина, яка має багато боргів, офіційно підтверджує нездатність виконувати свої грошові зобов'язання. Про це пише Міністерство юстиції України.

Процедура банкрутства дозволяє врегулювати боргове навантаження, відновити платоспроможність людини, зберегти справедливий баланс між її інтересами і вимогами кредиторів.

Коли людина розуміє, що вона не може виконати вчасно (протягом 12 місяців) свої боргові зобов'язання, то з'являється загроза неплатоспроможності.

Ініціювати процедуру банкрутства людина може самостійно. Для цього варто подати заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до господарського суду за місцем проживання. Для цього потрібна лише одна з підстав:

зупинення погашення кредитів або інших планових платежів у розмірі понад 50% щомісячних зобов’язань протягом двох місяців;

відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, а заходи виконавчої служби з його розшуку були безрезультатними;

наявні ознаки загрози неплатоспроможності.

За відсутності підстав чи погашення боргу в повному обсязі суд може відмовитися розпочинати процедуру банкрутства. Також відмова буде законною, якщо особу притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов’язані з неплатоспроможністю. Якщо громадянин вже був визнаний банкрутом протягом останніх 5 років, то нову процедуру теж не розпочнуть.

Які документи потрібні для оформлення банкрутства?

До суду подається заява та пакет документів, що підтверджують фінансовий та майновий стан боржника. про це пише Асоціація правників України. Варто додати декларацію про майновий стан свій та членів сім'ї, список кредиторів і боржників із зазначенням сум, документи про доходи, опис майна із підтвердними документами, інформацію про рахунки, копії правочинів щодо цінного майна за останній рік.

Також громадянин має створити проєкт плану реструктуризації боргів.

Суд має не пізніше, ніж за 5 днів зробити ухвалу про відкриття провадження. Дату підготовчого засідання призначається впродовж 15 робочих днів з дня набрання чинності ухвали.

Важливо! З моменту відкриття провадження нарахування штрафів та інших фінансових санкцій зупиняються, суд вводить мораторій на всі борги, крім аліментів і відшкодування шкоди.

Далі за умови виконання боржником плану реструктуризації господарський суд закриває провадження. Процедура погашення боргів передбачає задоволення вимог кредиторів коштом реалізації майна особи, визнаної банкрутом. За недостатності майна для задоволення вимог кредиторів, борги вважаються погашеними, крім випадків, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

