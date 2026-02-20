Купив підроблений документ: суд виніс вирок чоловіку, який допоміг сину виїхати з України

Чоловік підробив документи, щоб вивезти за кордон свого сина у якості "супроводжуючого". За незаконне перевезення військовозобов'язаної особи суд призначив пенсіонеру покарання.

Суть справи про незаконне переправлення за кордон

В Івано-Франківську пройшов суд над чоловіком, який зробив фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії про серйозні проблеми зі здоров'ям. Вони нібито підтверджували факт того, що чоловік потребує стороннього догляду та його син може перетнути кордон як "супроводжуючий". На пенсіонера відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон і використання свідомо підробленого документа.

Чоловік знав про заборону виїзду військовозобов'язаних громадян віком від 23 до 60 років, однак організував схему та без підстав перевіз через кордон свого сина 1990 року народження.

Документи про висновок ЛКК на своє ім'я обвинувачений купив. Він хоч і мав інвалідність 3 групи загального захворювання, однак тяжких порушень функцій організму не має, а отже й не потребує стороннього догляду.

Перетнути кордон родичі намагалися в пункті пропуску "Красноїльськ", що в Чернівецькій області. Там у лютому 2024 року чоловік пред’явив прикордонникам підроблені документи, заявивши, що син їде, щоб доглядати за ним. У результаті військовозобов'язаний дійсно перетнув державний кордон. А його батько повернувся в Україну того ж дня через пункт пропуску "Порубне". Саме це й стало причиною підозри в організації незаконного виїзду.

Суд призначив пенсіонеру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак пізніше термін змінили на рік відбування покарання з випробуванням. Чоловік визнав провину. Обставин, які б обтяжували злочин не було. Суд за згодою сторін не досліджував докази щодо обставин і лише провів допит обвинуваченого.

Суд зауважив, що обвинувачений раніше не судимий та не стоїть на обліку психіатра. Ризик повторного правопорушення оцінили як середній,

Варто зазначити! Скоєний чоловіком злочин за статтею 332 Кримінального Кодексу України – нетяжкий, а правопорушення за статтею 358 КК України — до кримінальних проступків (ст. 12 КК України). Суд визнав пом’якшувальні обставини: повне визнання вини; щире каяття; сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Тепер чоловік повинен періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання або роботи, а також не має права виїжджати з України без погодження з органом пробації.

