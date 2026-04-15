13 ДТП з дітьми за 3 дні: які важливі правила дорожнього руху повинна знати ваша дитина

Кількість випадків дорожньо-транспортних пригод за участю дітей зростає. Батьки першочергово несуть відповідальність за безпеку неповнолітніх на дорозі та формують звички, що важливі протягом життя.

Про що варто нагадувати дітям щодо безпеки руху?

Діти, на жаль, нерідко стають жертвами ДТП, часто й самі їх спричиняють. Статистика невтішна, але водночас її можливо змінити, якщо батьки розповідатимуть дітям про безпеку руху. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ України.

Дивіться також Мер Івано-Франківська порадив батькам "бити дітей через підриви петард": як він пояснив сказане

За три дні поліціянти зафіксували 13 випадків ДТП, в яких учасниками були діти. Щоб Не потрапляти в неприємні ситуації важливо знати правила.

Так дітям до 16 років заборонено керувати мопедами та скутерами, адже це повноцінний транспорт, на який видаються права категорії "А1", а перед тим майбутній керманич вчиться та складає іспити.

Керувати велосипедом теж треба відповідально. До 14 років дитина може їздити тільки по велосипедних доріжках або тротуару. А на дорогу дозволено виїжджати тільки з 14 років.

При їзді на будь-якому транспорті варто одягати шолом, наколінники й захист на лікті. Це просте правило, яке значно рятує від травмування.

На дорозі не можна відволікатися на смартфон чи навушники. Адже треба уважно слухати ситуацію довкола, щоб помітити потенційну небезпеку.

Важливо не забувати про світловідбивачі й використовувати їх на одязі, рюкзаку чи легкому персональному транспорті. Вони роблять дитину помітною для водіїв, коли на дворі стає темно.

Безпека стосується не тільки водіїв

У Національній поліції нагадують, що й переходити дорогу треба уважно, аби уникнути ДТП. Так дітям варто нагадувати, що необхідно користуватися пішохідним переходом, а не скорочувати шлях через проїжджу частину чи між припаркованими автомобілями. Водночас саме батьки повинні бути прикладом і показувати малечі, як переходити дорогу згідно з правилами дорожнього руху. Важливо обирати безпечні маршрути, коли ведете дитину до школи та гуртків, тоді вона запам'ятає його й не буде порушувати ПДР.

Не забувайте регулярно повторювати з дітьми правила дорожнього руху, найкраще вони в цьому віці сприймаються у формі гри чи на реальних прикладах.

Що відомо про останні резонансні ДТП, коли правоохоронці збили дітей?