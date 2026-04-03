Так, в ефірі телеканалу "ВЕЖА" міський голова Івано-Франківська наголосив, що це було "емоційне висловлювання".
Як Марцінків пояснив свої слова?
Останнім часом в Івано-Франківську значно зросла кількість випадків підриву петард підлітками, часто – заради відео для соцмереж. Ці інциденти мер Руслан Марцінків засуджує. Тому навіть радив "дати по ср*ці", аби виховати дітей і запобігти небезпечним наслідкам.
Краще дати по ср*ці один раз і на все життя запам'ятати, ніж зруйнувати життя собі та іншим. Дідівськими методами краще виховується,
– заявляв раніше Марцінків.
Він пояснює такі емоційні висловлювання тим, що петарди під час війни становлять реальну загрозу. Вибухи травмують людей та можуть провокувати посттравматичні реакції у військових, які повернулися з фронту.
Окремо Марцінків згадав інцидент на Привокзальній площі, коли через вибух постраждали підлітки, один із яких загинув. За його словами, подібні випадки лише підкреслюють небезпеку таких "розваг".
Це було емоційне висловлювання. Я вважаю, що в умовах війни, коли діє заборона на піротехніку і є загроза атак, такі дії є неприпустимими,
– пояснив Марцінків.
Він також закликав батьків уважніше контролювати поведінку дітей та не допускати небезпечних дій. Адже вони можуть зашкодити як самим підліткам, так і оточенню.
