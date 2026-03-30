Деталі передає 24 Канал. Офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці відкрили 21 березня. Посада консула не передбачає державного фінансування.

Чому стався скандал з Вікторією Якімовою?

Користувачі соцмереж Threads і Facebook звернули увагу на призначення. Люди поширюють фото зі сторінки посадовиці, де вона зображена у досить відвертих образах, та ущипливо коментують. А також світлини в кокошнику, яких на сторінці Якімової уже немає.



Вікторія Якімова в кокошнику / Фото соцмережі

Хоча, судячи зі скриншотів, фото зроблено за місяць до початку повномасштабної війни, журналісти помітили, що в березні 2023 року майбутня українська почесна консулка розмірковувала про мінуси закриття офісу Google у Росії.

Сама Вікторія відреагувала на скандал. Вона підкреслила, що завдяки відкриттю консульства в місті Ла Романа всі українці в Домінікані мають можливість отримати допомогу, важливі консультації, записатися на консульські дії тощо.

Подаючи свою кандидатуру на посаду почесного консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов'язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати. Існує безліч прикладів успішних жінок, які працювали або продовжують працювати моделями, акторками чи в інших публічних професіях і водночас змогли реалізувати себе в інших сферах. Я не порівнюю себе з ними, однак вважаю, що мої справи та дії є і будуть найкращим підтвердженням того, що Україна та Домініканська Республіка важливі одна для одної,

– написала Вікторія Якімова.

За її словами, протягом останніх двох років відбулося декілька виїзних консульських прийомів – вперше за всю історію дипломатичних відносин між Україною та Домініканою.

"Моя діяльність і всі пов'язані витрати є моїм особистим внеском і внеском моєї родини. На жаль, мій чоловік, з яким ми прожили понад 13 років у шлюбі, який підтримував мене весь цей час і першим повірив у мене, не дожив до дня офіційного відкриття почесного консульства. Також хочу зазначити, що я не є членом жодної політичної партії", – додала посадовиця.

