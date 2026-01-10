Що буде з виконавчим провадженням, якщо боржник помирає

Смерть боржника сама по собі не припиняє виконавче провадження та не звільняє від виконання грошових зобов'язань. У таких випадках закон вимагає спочатку з'ясувати можливість процесуального правонаступництва та заміни сторони у провадженні.

Що буває, коли боржник помирає?

Смерть боржника не є автоматичною підставою для закінчення виконавчого провадження, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Законодавство України та позиція Великої Палати Верховного Суду передбачають, що першочергово має бути розв'язане питання заміни сторони у виконавчому провадженні – померлого боржника його правонаступниками.

У разі смерті боржника виконавче провадження підлягає зупиненню, а не завершенню. Закінчити його можна лише у визначених законом випадках: якщо немає спадкоємців, відсутнє майно, на яке можна звернути стягнення, або якщо правовідносини не допускають правонаступництва. Таким чином, факт смерті сам по собі не є підставою для закриття провадження без перевірки наявності спадкоємців і спадкового майна.

Якщо правовідносини допускають правонаступництво, державний виконавець – за власною ініціативою або на звернення стягувача чи іншої заінтересованої особи – звертається до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження. На цей час провадження зупиняється відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження".

Після отримання ухвали суду державний виконавець виносить постанову про заміну боржника його спадкоємцями та продовжує виконання рішення вже щодо них.

Зверніть увагу! Водночас відповідальність спадкоємців є обмеженою. Стягнення може бути звернене лише на те майно, яке перейшло до них у порядку спадкування. Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємці відповідають за борги спадкодавця лише в межах вартості отриманого майна та пропорційно своїй частці у спадщині. Якщо особа не прийняла спадщину або відмовилася від неї, обов’язок відповідати за боргами померлого не виникає.

Які ще нюанси щодо провадження?

Арешт, накладений на майно боржника у межах виконавчого провадження, зазвичай зберігається на період його зупинення. Наявність такого арешту в реєстрах може стати підставою для відмови нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину до моменту заміни сторони у провадженні або зняття арешту в установленому порядку.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 11 жовтня 2023 року наголосила, що смерть боржника слід розглядати як вибуття сторони виконавчого провадження, а не як безумовну підставу для його закінчення. Суд дійшов висновку, що грошові зобов’язання входять до складу спадщини, а державний виконавець у такій ситуації зобов’язаний зупинити провадження та ініціювати заміну сторони.

Важливо! Якщо ж виконавче провадження було закінчене без урахування можливості правонаступництва, відповідну постанову можна оскаржити в суді та домогтися поновлення провадження із заміною боржника його спадкоємцями.

