Забезпечення стабільності роботи: як в Україні бронюють працівників у 2026 році

В Україні бронюванню підлягають працівники критичних об'єктів, яких не можна мобілізувати під час війни. Це не спосіб ухилення, а потреба захисту співробітників, які необхідні для стабільної роботи та підтримки критичного підприємства й економіки. Процедура бронювання працівників виконується керівництвом або відділом кадрів й має чіткі правила.

Які умови бронювання на роботі визначені законодавством?

Деякі підприємства, державні установи та органи місцевого самоврядування можуть забронювати військовозобов’язаних працівників, які стоять на військовому обліку. Головною умовою є наявність співробітника у штаті та укладання з ним трудового договору. Про те, як бронювати працівників, йдеться в постанові Кабінету Міністрів №76.

До теми Працювати, або воювати: Соболев зробив гучну заяву про бронювання й людей у розшуку ТЦК

Важливо, що переваги бронювання персоналу є для самого підприємства. Під час бронювання працівників компанії варто враховувати їхню необхідність, тобто звільнення від мобілізації надається лише тим, без кого не буде виконуватися дійсно важлива робота.

Підприємства, які мають право забронювати співробітників, повинні бути визнані критично важливими для економіки й оборони. Як пише юрист Станіслав Козуля, серед таких установ є:

ті, хто виробляють товари чи надають послуги для Збройних Сил та інших силових структур. Тобто це працівники сфери оборони, зв’язку, енергетики, транспорту, фінансової системи тощо.

резиденти Дія.City, які отримали статус критично важливого підприємства.

Зауважимо! Забронювати можливо лише працівників юридичної особи. Навіть великий ФОП не може зарезервувати працівників.

Який процес бронювання працівників компанії?

Системи бронювання працівників дозволили бізнесу та критичним підприємствам зберегти на робочих місцях ключових спеціалістів. Але такі дії не порушують мобілізаційне законодавство.

Але під час бронювання варто не припускатися помилок і чітко слідкувати за вимогами. Спочатку відбувається підтвердження статусу критично важливого підприємства або наявності мобілізаційних завдань. Разом з цим подається пакет документів до профільного органу. Це завдання важливо виконати, бо без цього процес може бути заблокований.

Уповноважена особа формує список військовозобов’язаних і подає заяву через Дію.

У кінці компанія отримує результат, в якому зазначено, кого з працівників забронювали. Дані про заброньованих працівників потрапляють до відповідних ТЦК та СП.

Як відбувається заповнення даних про ключових працівників на підприємстві, згідно з Порядком №1487?

Кабінет Міністрів розробив рекомендації для ведення списку військовозобов'язаних на підприємстві. Додаток 5 до постанови №1487 пропонує роботодавцям таблицю з графами, яка має заповнюватися за формою.

Як розповіли 24 Каналу представники команди адвокатів Mudri Partners, заповнення такої таблиці має обов'язково відбуватися щорічно станом на 1 січня. Законодавець надає строк на цю роботу до 25 січня поточного року. Такий список, що складений станом на 1 січня поточного року, має весь рік зберігатись на підприємстві.

Тобто, якщо маєте велике підприємство, то заповнювати таблицю можете аж протягом 25 днів. Наприклад, у 2026 році, у вас на підприємстві має зберігатись список, який ви склали протягом 1 – 25 січня 2026 року й інформація в ньому має бути відображена станом на 1 січня,

– пояснили експерти.

Для внесення інформації до таблиці відповідному спеціалісту треба інформація з паспортів військовозобов'язаних і дані з Резерв+.

Як пояснили в компанії, таблицю варто заповнювати за встановленими категоріями. Туди вноситься:

список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з-поміж жінок;

список персонального військового обліку призовників.



Таблиця для заповнення інформації про працівників / Скриншот

Якщо дані вносяться про військовозобов’язаного чи призовника, то у графі №2 так і треба вказувати його статус. У графі №3 прописується військове звання, яке можна побачити у військово-обліковому документі.

У наступних графах вказуються персональні дані людини. Звертати увагу варто на те, щоб дані в паспорті та у ВОД були однакові. Тепер при заповненні списків підприємство також вказують в окремих графах так званий він-код, та податковий номер.

Графа №8 потрібна для військово-облікової спеціальності за кодом. Для офіцерського складу це шестизначне позначення, для сержантського, старшинського та рядового складу – тризначне.

У графі №14 проставляється строк дії відстрочки для заброньованих, а у графі 13 – про всі інші типи звільнення від мобілізації.

В останню чергу заповнюється інформація про найменування посади, дату та номер наказу про призначення на посаду або звільнення з посади.

Для чого підприємства роблять бронювання робочих місць?

Підприємства не бронюють усіх співробітників, а визначають ключові посади, без яких робота компанії або об'єкту інфраструктури неможлива. Нерідко бізнес формує внутрішні кадрові резерви та моделі заміщення, щоб мінімізувати ризики у разі втрати працівників.

Щоб отримати статус критичності, компанії навіть переглядають кадрову політику, офіційне працевлаштування.

Системи бронювання залишаються гнучкими й періодично оновлюються. Так зараз дуже легко відбувається бронювання через платформи бронювання працівників у застосунку Дія. Саме через нього керівник здійснює бронювання за чітко встановленим алгоритмом.

Фактично процес бронювання переведений у повністю електронний формат. Компанії, які мають статус критично важливих, проводять авторизацію керівника або уповноваженої особи. Система автоматично обробляє списки працівників і здійснює бронювання співробітників онлайн.

Скільки потрібно чекати на рішення про бронювання на роботі?

Зараз рішення про заброньованих співробітників можуть опрацьовуватися до 24 - 72 годин.

Водночас діє можливість тимчасового бронювання до 45 днів для працівників, у яких є проблеми з військовим обліком.

Вся система бронювання прив’язана до державних реєстрів. Паперові процедури стають непотрібними, адже держава спростила кадрове бронювання працівників.