Не мовчіть, якщо право порушене: яку чутливу інформацію про людину не можна поширювати без згоди

Чутливі персональні дані громадян не можуть бути поширені без їхньої згоди. Право на приватність залишається важливим й охороняється безпосередньо Офісом Уповноваженого з прав людини.

Які персональні дані вважаються чутливими?

Приватною інформацію, яку не можна поширювати без згоди, є відомості про стани здоров'я, відношення до релігії чи політичні погляди. Такі дані про людину потребують особливого захисту, розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Чутливі персональні дані повинні бути в таємниці. Люди не мають права розповідати про здоров'я, наявні поранення, пережите сексуальне насильство чи перебування в полоні. Також заборонене поширення релігійних переконань, політичних поглядів і членства в партіях або профспілках.

Крім того, Закон забороняє обробляти всі чутливі персональні дані про расове або етнічне походження, генетичні та біометричні дані.

Стаття 4 Закону України "Про захист персональних даних" забороняє збір та обробку деяких персональних даних, якщо вони не потрібні для визначеної мети збору. Протизаконним є надмірне втручання в приватне життя людини.

Водночас Дмитро Лубінець пояснив, що заборона на поширення таких даних скасовується, якщо людина дала свідому згоду або якщо є вказівка закону на чи ж має місце суспільний інтерес. У випадку, коли людина сама опублікувала свої чутливі дані, законодавство також не охороняє її право на приватність.

Бережіть свої дані та поважайте право на приватність інших. Якщо це право було порушене – не мовчіть,

– говорить Уповноважений з прав людини.

У випадку явного порушення та поширення чутливої інформації без згоди постраждалий може звернутися до Офісу Омбудсмана за адресою: вулиця Інститутська, 21/8 у Києві або надіслати скаргу на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua. Також відповідні повідомлення приймаються за номерами телефонів:

0 800 501 720;

044 299 74 08.

Варто зазначити! Люди, захищаючи персональні дані мають право знати, які саме її дані збираються та з якою метою, вимагати виправлення або видалення недостовірної інформації та навіть відкликати згоду на обробку даних.

Коли можуть збирати персональні дані без згоди?