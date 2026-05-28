Допоможе суд: як людині довести факти про себе, які мають юридичне значення

У житті людини є значущі події, на основі яких вона отримує певні права. Тому такі обставини повинні бути задокументовані, а в разі втрати паперів їх варто відновити.

Як відновити документи про значущі обставини в житті?

До значущих обставин закон відносить факти про народження, місце проживання, отримання права власності на щось та перебування з кимось у родинних зв’язках. Про це розповіли експерти Безоплатної правничої допомоги.

Дивіться також Заповіт можна оскаржити, але не всім: хто має право звернутися до суду, щоб анулювати документ

Усі ці події називають одним визначенням – факти, що мають юридичне значення. Всі вони фіксуються документами, наприклад, свідоцтвом про народження, про шлюб, витягом про місце проживання тощо. Якщо такі документи людина втратила, в них виявилися помилки, або ж свідоцтва просто не видають, то факт можна довести в суді.

Так людина звертається до суду й просить встановити потрібний факт зі вказанням мети. Також у зверненні можуть вказуватися причини, за якими неможливо одержати або відновити документи, що посвідчують цей факт. Окремо людина має подати докази, що підтверджують факт.

Слід пам’ятати – рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, не замінює собою документів, а є лише підставою для їх одержання,

– зазначають експерти.

Водночас органи державної влади, які відповідають за видачу документів про факти, що мають юридичне значення, мають виконувати рішення суду. Згідно з ним, людина отримує виготовлені документи або оформляє права, що виникають у зв'язку зі встановленим судом фактом.

До слова, судова практика показує, що найчастіше українці звертаються до суду для встановлення факту народження або смерті людини на тимчасово окупованих територіях. Також через суд підтверджують родинні зв’язки для оформлення спадщини, пенсії чи соціальних виплат. Окремо люди встановлюють факт спільного проживання однією сім’єю без шлюбу або факт постійного догляду за родичем.

Юристи звертають увагу, що справи про встановлення фактів стали актуальними саме через війну та втрату доступу до державних архівів. Фактично суд зараз часто стає єдиним механізмом, який дозволяє людині відновити свої базові права, наприклад, на спадщину, соціальні виплати, пенсію чи майно.

Яку графу в документах хочуть повернути в Раді?

До Верховної Ради надійшов законопроєкт, що пропонує повернути до українських документів графу про національність або етнічне походження. Ініціатори пояснюють це тим, що людина повинна мати право добровільно вказувати свою етнічну належність, якщо вважає це важливим для власної ідентичності.

Колись національність уже зазначалася в радянських паспортах. Автори ідеї наголошують, що така графа може допомогти представникам національних меншин зберігати культурну самоідентифікацію.

Водночас ініціатива вже викликала дискусії, адже критики побоюються можливих ризиків дискримінації або використання таких даних у політичних цілях. Також звертають увагу, що Конституція України гарантує рівність громадян незалежно від етнічного походження.