Тато в "декреті": як чоловік може піти у відпустку по догляду за дитиною
- Відпустку по догляду за дитиною можуть оформити батьки, згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю та статтею 18 Закону України "Про відпустки".
- Військові не мають права на декретну відпустку, але можуть отримати відпустку за сімейними обставинами.
Відпустку по догляду за дитиною може оформити як матір, так і батько. У цьому плані батьки мають однакові права й можуть виховувати дитину до її 3-річного віку.
Чи надається "декретна відпустка" для чоловіків?
Відпустка по догляду за дитиною для батька можлива навіть під час війни. Її може оформити не лише мати, але й батькові або інший родич, який фактично доглядає за дитиною. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Валентина Литвин.
Фахівчиня розповіла, що таке право батьків передбачене статті 179 Кодексу законів про працю та статтею 18 Закону України "Про відпустки". Ключовим в цьому питанні залишається не стать, а саме факт догляду за дитиною.
На практиці це виглядає так: мати може вийти на роботу, а батько подає заяву роботодавцю і оформлює відпустку на себе, відповідно всі виплати (якщо вони передбачені) також отримує той, хто перебуває у відпустці. Тобто законодавство України в цьому питанні передбачає рівні права для чоловіків і жінок,
– розповіла Валентина Литвин.
Міністерство оборони повідомило, що інші правила діють для військових. У більшості випадків їм не надається відпустка у зв'язку з народженням дитини або "декрет". Але вони мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Такий відпочинок можна оформити на 10 днів зі додатковими 4 днями на проїзд.
Що ще варто знати про відпустку по догляду за дитиною для чоловіків?
Будь-хто з батьків чи родичів може оформити відпустку по догляду за дитиною, але скористатися нею може тільки одна людина, яка фактично доглядає за дитиною. Вона надається до 3 років, або до 6 за медичними показаннями, і оформлюється через роботодавця.
Сам факт перебування чоловіка у декретній відпустці не дає права на відстрочку від мобілізації. Звільнюються від призову лише ті чоловіки, які мають більше, ніж три неповнолітні дитини та ті, хто самостійно виховує сина чи доньку. "Декрет" – це право, але не підстава для звільнення від мобілізації.