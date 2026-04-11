Тато в "декреті": як чоловік може піти у відпустку по догляду за дитиною

Відпустку по догляду за дитиною може оформити як матір, так і батько. У цьому плані батьки мають однакові права й можуть виховувати дитину до її 3-річного віку.

Чи надається "декретна відпустка" для чоловіків?

Відпустка по догляду за дитиною для батька можлива навіть під час війни. Її може оформити не лише мати, але й батькові або інший родич, який фактично доглядає за дитиною. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Валентина Литвин.

Дивіться також Зміни в наданні декретної відпустки: в Україні можуть ухвалити новий Трудовий кодекс

Фахівчиня розповіла, що таке право батьків передбачене статті 179 Кодексу законів про працю та статтею 18 Закону України "Про відпустки". Ключовим в цьому питанні залишається не стать, а саме факт догляду за дитиною.

На практиці це виглядає так: мати може вийти на роботу, а батько подає заяву роботодавцю і оформлює відпустку на себе, відповідно всі виплати (якщо вони передбачені) також отримує той, хто перебуває у відпустці. Тобто законодавство України в цьому питанні передбачає рівні права для чоловіків і жінок,

– розповіла Валентина Литвин.

Міністерство оборони повідомило, що інші правила діють для військових. У більшості випадків їм не надається відпустка у зв'язку з народженням дитини або "декрет". Але вони мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Такий відпочинок можна оформити на 10 днів зі додатковими 4 днями на проїзд.

Що ще варто знати про відпустку по догляду за дитиною для чоловіків?