Які документи потрібні для купівлі-продажу житлового будинку: пояснення нотаріусів

Купівля або продаж житлового будинку в Україні потребує обов'язкового нотаріального посвідчення та ретельної підготовки документів. Їх перелік залежить від умов угоди, складу власників і правового статусу нерухомості.

Які документи треба для оформлення купівлі-продажу хати?

Оформлення договору купівлі-продажу житлового будинку є повноцінною юридичною процедурою, яка регулюється Законом України "Про нотаріат" та Порядком вчинення нотаріальних дій. Посвідчити таку угоду можна за місцем розташування нерухомості, місцем проживання фізичної особи або реєстрації юридичної особи – сторони договору.

Набір документів формується індивідуально. Він залежить від кількості співвласників, наявності дітей, сімейного стану продавця та участі представників. У разі укладення угоди через довірену особу обов'язково подається нотаріально посвідчена довіреність із чітко визначеними повноваженнями.

До основних документів належать паспорти сторін та реєстраційні номери облікових карток платників податків. Продавець також має підтвердити право власності на будинок – договором купівлі-продажу, дарування, свідоцтвом про право на спадщину, рішенням суду або іншими правовстановлюючими документами. Якщо право зареєстроване без паперового документа, нотаріус використовує дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Важливо! У Мін'юсті повідомляють, що обов'язковим є технічний паспорт на будинок, при цьому його площа має відповідати відомостям у реєстрі. Нотаріус також перевіряє, чи не перебуває майно під арештом, іпотекою або іншими обтяженнями. За потреби можуть бути витребувані додаткові довідки.

Серед додаткових документів – згода другого з подружжя, дозвіл органів опіки та піклування (якщо власниками є неповнолітні або недієздатні особи), звіт про оцінку майна, довідка про відсутність боргів за комунальні послуги, а також інформація про зареєстрованих у будинку осіб. Якщо будинок розташований на земельній ділянці, необхідно підтвердити права і на землю.

Фахівці наголошують: завчасна підготовка та перевірка документів допоможе уникнути затримок під час укладення угоди й забезпечить її законність. Детальний перелік документів варто уточнювати безпосередньо у державного або приватного нотаріуса.

