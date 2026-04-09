Проблема не в Дії: чому в застосунку немає документів і як це виправити

В деяких українців немає запису про ідентифікаційний код у державному реєстрі. Тому різні документи можуть не відображатись у застосунку Дія.

Чому документи не відображаються в Дії?

Якщо в Державному реєстрі не прописаний ідентифікаційний код в актових записах, то людині потрібно подати заяву, щоб відновити електронну взаємодію. Якщо Державний реєстр актів цивільного стану громадян й Державний реєстр фізичних осіб – платників податків не синхронізовані, то в людини можуть не відображатися документи в Дії. Про це пише Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Люди звертаються до відділів ДРАЦС і повідомляють, що в Державному реєстрі чомусь немає ідентифікаційного коду. Мін'юст пояснює, що графа про ІПН нещодавно додали в актовий запис. При цьому його неможливо було перенести зі старого зразка, бо там ці дані не вказувалися.

Тому людям, яким потрібно внести ці дані до актового запису, необхідно прийти у відділи ДРАЦС і подати відповідну заяву. При собі потрібно мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платників податків.

Після повідомлення запит передається до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Якщо дані не оновлюються, то реєстратор мав внести зміни до актового запису будуть внесені зміни.

І вже коли в Реєстрі з'являться дані, документи почнуть відображатися в Дії. Проте в Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що людині варто повторно авторизуватися в застосунку.

