Проблема не в Дії: чому в застосунку немає документів і як це виправити
- Документи можуть не відображатися в Дії, якщо в Державному реєстрі немає запису про ідентифікаційний код.
- Користувачам потрібно звернутися до ДРАЦС для оновлення даних.
В деяких українців немає запису про ідентифікаційний код у державному реєстрі. Тому різні документи можуть не відображатись у застосунку Дія.
Чому документи не відображаються в Дії?
Якщо в Державному реєстрі не прописаний ідентифікаційний код в актових записах, то людині потрібно подати заяву, щоб відновити електронну взаємодію. Якщо Державний реєстр актів цивільного стану громадян й Державний реєстр фізичних осіб – платників податків не синхронізовані, то в людини можуть не відображатися документи в Дії. Про це пише Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Дивіться також Офіційне повідомлення без ризиків: як працює передача заяв через нотаріуса
Люди звертаються до відділів ДРАЦС і повідомляють, що в Державному реєстрі чомусь немає ідентифікаційного коду. Мін'юст пояснює, що графа про ІПН нещодавно додали в актовий запис. При цьому його неможливо було перенести зі старого зразка, бо там ці дані не вказувалися.
Тому людям, яким потрібно внести ці дані до актового запису, необхідно прийти у відділи ДРАЦС і подати відповідну заяву. При собі потрібно мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платників податків.
Після повідомлення запит передається до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Якщо дані не оновлюються, то реєстратор мав внести зміни до актового запису будуть внесені зміни.
І вже коли в Реєстрі з'являться дані, документи почнуть відображатися в Дії. Проте в Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що людині варто повторно авторизуватися в застосунку.
Як оновити електронний кваліфікований сертифікат, щоб користуватися Дія.Підписом?
Електронний підпис – це цифровий аналог, який має таку ж юридичну силу і дозволяє підписувати документи онлайн та користуватись держпослугами. Його використовують для заяв, реєстрації ФОП, податкової звітності та інших офіційних дій.
Через Дію можна легко варіант оновити електронний сертифікат. Потрібен біометричний документ, а підтвердження особи відбувається через фото або NFC.
До слова, в Литві визнають українські електронні підписи. Тому українцям в цій державі можна використовувати для затвердження документів.