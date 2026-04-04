Не поспішайте до суду: який механізм закриття боргу працює в багатьох випадках

Кредитор має право стягувати борг досудово. Заборгованість можна закрити після переговорів з кредитором, і тоді суд не потрібен.

Як закрити борг без суду?

Юристи одностайно наголошують, що правильна претензія та переговори з кредитором часто призводять до кращого результату, ніж суд. Детальніше про процеси надсилання претензії та проведення переговорів розповів адвокат Анатолій Нестеренко.

Одним з інструментів успішного списання боргів є досудова претензія. Як заявнив експерт, це рішення дозволяє збільшити шанси на закриття спору в дешевший та швидший спосіб – без звернення до суду. Під час розбору та роботи з адвокатом можна підсилити доказову базу, зафіксувати позиції сторін, а в деяких випадках і спровокувати боржника на помилки.

У претезії варто описувати реквізити сторін, підстави для виникнення боргу, суму боргу та всі можливі санкції, проценти тощо. Прописується також строк для оплати – це частіше за все 7 календарних днів і спосіб оплати.

Важливо! Претензію варто надсилати цінним листом з описом вкладення, повідомленням про вручення, а додатково ще варто відправити електронний лист.

У випадку переговорів важливо встановити інший строк. А щоб домовленості мали юридичну силу, адвокати рекомендують оформлювати відповідні угоди.

Досудове врегулювання дозволяє уникнути примусових заходів і виконавчого провадження.

Для боржника досудове вирішення кредитного спору теж є позитивним. Адже взаємодія та спільний інтерес у швидкому та ефективному рішенні важливе для обох сторін. Як зазначила адвокатка Олена Миколаєнко зауважує, що під час досудового врегулювання боржник може домовитися про зменшення боргу, реструктуризацію чи нові строки погашення.

Як боржник може захиститися?