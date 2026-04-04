Как закрыть долг без суда?

Юристы единодушно отмечают, что правильная претензия и переговоры с кредитором часто приводят к лучшему результату, чем суд. Подробнее о процессах отправки претензии и проведения переговоров рассказал адвокат Анатолий Нестеренко.

Одним из инструментов успешного списания долгов является досудебная претензия. Как заявил эксперт, это решение позволяет увеличить шансы на закрытие спора в более дешевый и быстрый способ – без обращения в суд. Во время разбора и работы с адвокатом можно усилить доказательную базу, зафиксировать позиции сторон, а в некоторых случаях и спровоцировать должника на ошибки.

В претезии следует описывать реквизиты сторон, основания для возникновения долга, сумму долга и все возможные санкции, проценты и тому подобное. Прописывается также срок для оплаты – это чаще всего 7 календарных дней и способ оплаты.

Важно! Претензию следует отправлять ценным письмом с описью вложения, уведомлением о вручении, а дополнительно еще стоит отправить электронное письмо.

В случае переговоров важно установить другой срок. А чтобы договоренности имели юридическую силу, адвокаты рекомендуют оформлять соответствующие соглашения.

Досудебное урегулирование позволяет избежать принудительных мер и исполнительного производства.

Для должника досудебное решение кредитного спора тоже является положительным. Ведь взаимодействие и общий интерес в быстром и эффективном решении важно для обеих сторон. Как отметила адвокат Елена Николаенко замечает, что во время досудебного урегулирования должник может договориться об уменьшении долга, реструктуризацию или новые сроки погашения.

Как должник может защититься?