Чи завжди потрібна згода: адвокат пояснила правила зйомки людей у громадських місцях

У деяких випадках автору фото чи відео не обов'язково отримувати особисту згоду на зйомку від людей, які потраплять йому в кадр. Але така діяльність обов'язково має бути відкритою, особа має знати, що її знімають.

Чи буде порушенням зйомка людей на вулиці без їхньої згоди?

У Цивільному кодексі визначене загальне правило, що зйомка людей має відбуватися лише за їхньою згодою. Особливо, коли це стосується дітей. Створення та розповсюдження фото- та відеоматеріалів з неповнолітніми відбувається лише за наявності згоди їх батьків чи інших законних представників. Наявність згоди має бути виражена точно. Але виняток з правил все ж існує. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла заслужений юрист України, керівний партнер Адвокатського обʼєднання Doctor Law Катерина Чехунова.

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Загалом після того, як автор опублікує контент, він має проінформувати людину про те, з якою метою і де саме будуть публічно показані, відтворені чи розповсюджені такі фото.

При цьому експертка виділяє місця загального доступу, де за умови відкритості зйомки людина одразу розумітиме, що її може бути знято і погоджується на це.

Фотографувати людей без отримання прямої згоди можна на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Катерина Чехунова Керівний партнер Адвокатського обʼєднання Doctor Law Ключове – зйомка має проводитися відкрито. Прихована зйомка, навіть у громадському місці, забороняється.

Адвокат навела для прикладу матеріали справи №562/744/17, у якій Верховний Суд вказав, що відеозйомка, що здійснена у громадському місці, відкрито, неприховано, якщо при цьому учасники не висловлювали вимогу не знімати їх, не потребує обов'язкового надання дозволу на її проведення та вказує на належність і допустимість такого доказу.

Водночас Катерина Чехунова зауважила, що навіть у випадках, коли згода на зйомку не вимагається, зокрема під час відкритої зйомки у громадських місцях або на публічних заходах, людина все ж має право заперечити проти подальшої фіксації її зображення.

У разі висловлення нею вимоги припинити зйомку фотографування чи відеозапис повинні бути негайно припинені, а матеріали із її участю – вилучені або видалені. ️Ці правила розповсюджуються лише на фізичних осіб та не застосовуються до службових, посадових або публічних осіб в процесі виконання ним службових обов’язків,

– розповіла експертка.

Подібні рішення суду теж існують. Так Васильківський районний суд Дніпропетровської області ще у 2021 році вказував, що відеозйомка головного лікаря, тобто службової особи, без його згоди не є порушенням. Якщо фільмування відбувалося під час виконання медиком своєї роботи, то гарантії статті 307 Цивільного кодексу не розповсюджуються.

В Україні хочуть оновити правила фото- та відеозйомки людей

В Україні готують масштабне оновлення законодавства про захист персональних даних, яке може вплинути й на правила фото- та відеозйомки громадян. Зміни пов'язані з виконанням вимог Європейського Союзу та гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами. Однією з ключових новацій може стати посилення контролю за використанням зображень людей.

Громадяни отримають більше можливостей вимагати видалення своїх персональних даних або заперечувати проти їхнього поширення. Водночас експерти нагадують, що певні механізми захисту вже існують у статті 307 Цивільного кодексу України. Вона передбачає, що людину можна знімати лише за її згодою, хоча для відкритої зйомки на вулицях, мітингах, конференціях та інших публічних заходах діють винятки.