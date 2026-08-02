Проведення онлайн-засідань стане обов'язком судів: у Раді з'явився законопроєкт

Законодавці хочуть забезпечення доступ громадян до правосуддя, а тому пропонують чітко встановити право на участь в судових засідань у режимі онлайн. Зараз деякі суди відмовляють в цьому, говорячи, що нібито такого обов'язку вони не мають.

Можливість проведення судового онлайн-засідання хочуть удосконалити

Право на оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб, чи органів закріплене в статті 55 Конституції України. У зв'язку з війною судові засідання в режимі відеоконференції стали необхідною та зручною формою, аби забезпечити участь у ньому як сторін, так і їхніх захисників. Щоб суди не мали лазівок і не могли відмовити в проведенні судових засідань у режимі відеоконференції, до Верховної Ради внесли законопроєкт №15446.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура, розповів, що система електронного суду має популярність і від початку її роботи було зареєстровано понад 600 тисяч користувачів. Щорічно через систему подається більше, ніж 5 мільйонів документів.

Проте народні депутати повідомляють про випадки, коли деякі окремі суди відмовляють у задоволенні клопотань про проведення судових засідань онлайн через зовсім надумані причини. Мовляв, у законі немає обов'язку суду проводити засідання у такому форматі.

Тому законодавці наголосили на потребі вдосконалення цього питання шляхом змін до Цивільного, Господарського процесуального кодексу й Кодексу адміністративного судочинства України.

Проєктом пропонується внести зміни та встановити обов'язок суду забезпечити участь особи у режимі відеоконференції та встановити чіткі випадки, коли така участь не може бути забезпечена,

– йдеться в пояснювальній записці.

У проєкті закону визначено, що відмовити в засіданні онлайн суд має повне право, коли:

в органі немає відповідної технічної можливості;

особиста явка учасника справи є обов’язковою;

заява про участь у судовому засіданні режимі відеоконференції подана з порушенням порядку її подачі.

Експерти зазначають, що розвиток електронного судочинства має супроводжуватися однаковим застосуванням закону. Інакше навіть сучасні цифрові сервіси не гарантують людям реального доступу до правосуддя. Законопроєкт №15446 покликаний усунути цю прогалину, чітко визначивши, коли суд зобов'язаний проводити засідання онлайн, а коли може законно відмовити.

Нагадаємо, Верховний Суд у своїй практиці розглядав справу про електронне вручення судового рішення військовій частині через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему.

Хоча система замінила традиційний процес, дозволивши простий обмін документами, у цій справі суд не зміг повідомити відповідача про судове рішення. Визначальним став людський фактор.